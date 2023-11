La licence Burnout fait partie des mastodontes des jeux de courses. Le but n'est pas seulement d'arriver premier, il faut littéralement écraser la concurrence. Il est effectivement possible de faire voler des voitures dans le décor, et de rentrer dans ses adversaires pour provoquer un crash. Ajoutez à cela des modes de jeu divers et variés, et vous obtenez une formule mémorable.

Malheureusement, ça fait un bail que la licence n'a pas eu le droit à un nouvel opus. Le problème, c'est qu'EA préfère favoriser Need for Speed, plus rentable, même si les développeurs veulent une suite à Burnout. Les amateurs de tôle froissée sont donc orphelins depuis un bon moment, même si beaucoup se sont déjà jetés sur Wreckfest, un concurrent de poids. En tout cas, l'absence remarquée de la franchise laisse la porte ouverte à toutes les âneries visiblement puisque des petits malins se sont dit que ce serait cool de faire un clone en reprenant le même titre que la célèbre licence d'EA. Oui, si vous possédez une Switch, bonne nouvelle, un nouvel opus de Burnout vient de débarquer. Manque de bol, ce n'est absolument ce que vous espérez.

Le jumeau maléfique de Burnout

En juin 2020, le remaster de Burnout Paradise débarquait sur Nintendo Switch. Jusqu'ici, c'était le seul opus disponible sur la machine de la firme nippone. Cependant, les choses ont récemment changé, et un nouveau jeu de la série est venu en grande pompe sur l'eShop. Toutefois, il y a un petit problème avec ce dernier. La licence est normalement éditée par Electronic Arts, tandis que ce titre est publié par GameToTop Corp. L'éditeur en question est inconnu au bataillon, ce qui soulève déjà quelques interrogations. C'est bien étrange, et ça ne va pas aller en s'arrangeant. Loin de là.

Selon sa description, ce jeu inédit demande aux joueurs de « prouver leur courage et de gravir les échelons pour devenir le champion du Burnout ». On nous explique ensuite qu'il faut « Glissez dans les virages avec finesse, faites des tours et survivez aux rondes éliminatoires impitoyables. Chaque événement présente son propre ensemble de défis palpitants, et seuls les meilleurs en sortiront victorieux ». Rien à dire, ça ressemble à la célèbre franchise. Du moins, sur le papier. En vérité, c'est un « superbe » copier-coller. Nous faisons exprès de plaisanter, car le rendu trahit rapidement son statut de plagiat, comme vous pouvez le voir ci-dessous.

Attention les yeux

L'usine de contrefaçons

Eh oui, ce n'est pas un portage d'un ancien titre Burnout, mais un jeu sorti le 4 novembre dernier. C'est une vilaine copie vendue pas moins de 9€ sur l'eShop. « HEUREUSEMENT », vous pouvez profiter d'une offre incroyable de -77% pour le lancement, faisant ainsi tomber le jeu sous la barre des 2€. Incroyable.

Par ailleurs, le studio n'en est pas à son premier coup d'essai. Sur l'eShop de la petite Switch, on peut retrouver des perles comme Farming Tractor Simulator 2023 : Drive Combine & Trucks, ou encore Bus Simulator 2023: City Driver. Mais le plus impressionant du roster reste quand même Rocket Car : Ultimate Ball League Machines. Vous l'avez ? C'est le clone maléfique de Rocket League bien entendu ! Et là on ne se donne même plus la peine de cacher quoi que ce soit, on reprend tous les codes, la direction artistique et on compile le tout. Du grand art, et c'est vendu 12€. Oui, oui. Nous avons affaire à un véritable spécialiste en la matière, même si la mascarade se débusque facilement lorsqu'on observe les images des jeux.