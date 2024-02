Vous aimez les jeux de courses ? Alors vous avez sans doute déjà eu affaire à la franchise Burnout. Contrairement à Need for Speed, par exemple, les différents opus disposent d'une mécanique bien précise. Vous pouvez envoyer vos adversaires dans le décor via les fameux « takedowns ». Le problème, c'est que ça fait bien longtemps qu'on n'a pas vu une nouvelle itération de la licence. Néanmoins, un certain studio a l'air de vouloir rectifier le tir. L'espoir va-t-il enfin renaître ?

Burnout bientôt de retour ?

Alors, d'où vient cette rumeur étrange ? De Stellar Entertainment, qui a récemment dévoilé qu'il travaillait sur un « AAA de type jeu de course façon arcade ». Bon, en soi, ça ne nous révèle rien. On ne peut pas savoir s'il s'agit d'une suite, d'un remake, ou d'une création inédite. La communauté était donc dans le flou, mais tout a changé. La firme est revenue sur le devant de la scène il y a quelques jours, dans le but d'attiser la curiosité des fans. Pour ce faire, elle a rédigé un message qui ne laisse quasiment aucun doute sur le retour de Burnout.

Le studio le dit lui-même, c'est un indice sur leur prochaine production. Voici la phrase qui a mis le feu aux poudres : « and the bosses *still* haven't issued any take downs ! ». Vous remarquerez qu'on n'a pas traduit le message, et c'est volontaire. En effet, si on traduisait en français le « take down », on perdrait alors l'information donnée par Stellar Entertainment. Pour les fans, on n'a plus besoin de s'interroger sur la nature du projet, car c'est une référence directe à la mécanique principale de la franchise Burnout.

De plus, sans contexte, on peut difficilement donner un sens à la phrase, ce qui la rend encore plus bizarre. Après, on n'a pas encore de confirmation officielle qu'il s'agit bien de Burnout. Pour le moment, il vaut mieux ne pas s'emballer. Par contre, il est important de noter que le studio a aidé à mettre sur pied le remaster de l'opus baptisé Paradise. Est-ce qu'on est face à une autre refonte graphique ? Si c'est le cas, qui est le jeu concerné ? Eh bien, on a une petite idée sur la question.

Un remaster en chantier ?

Pour quelques personnes, Stellar Entertainment est probablement en train de plancher sur un remaster du troisième opus. Mais pourquoi celui-ci précisément ? En fait, en septembre 2024, le 3 va fêter ses 20 ans (qui se sent vieux ?). Ce projet aurait alors pour but de rendre hommage au jeu en le remettant au goût du jour. Au passage, ça permettrait à un nouveau public de le découvrir, de s'ouvrir à la licence Burnout. Encore une fois, on est dans le domaine de la rumeur, mais ça sent plutôt bon. On espère avoir la réponse dans peu de temps.