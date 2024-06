Le film Borderlands revient et se montre une nouvelle fois avec un extrait explosif et particulièrement drôle. Vu d'ici, encore une fois, ca semble très prometteur.

C’est l’une des grosses adaptations à venir, le film Borderlands a marqué la cérémonie du Summer Game Fest 2024 par son absence pure et simple. Alors que l’on attendait une annonce pour Borderlands 4 et peut-être même un aperçu du film lors de la conférence, c’est finalement nos confrère de chez IGN qui ont partagé un extrait exclusif du long métrage.

Le film Borderlands se montre encore. Banger ou ratage ?

Un film qui divise tant son casting surprend. Kevin Hart en Roland, Kate Blanchett en Lilith, ou encore Jamie Lee Curtis en Patricia Tannis, on n’était pas vraiment prêts. Heureusement, on parle ici d’un casting cinq étoiles d’actrices et acteurs très talentueux. Reste désormais à voir ce que donnera le film, mais les premiers aperçus nous ont mis l’eau à la bouche. Le réalisateur Eli Roth, épaulé par Craig Mazin, semble avoir réussi son coup. Après une première bande-annonce détonante et décapante, le nouvel extrait exclu d’IGN nous dévoile une séquence d’action enflammée. Nos héros se retrouvent coincés face à des hordes d’ennemis qui foncent tête baissée sur eux, et ils doivent s’extraire rapidement. C’est sans compter Clap-Trap, interprété par Jack Black, qui se fait encore remarquer.

Pour le moment, visuellement, ça a l’air un peu cheap, mais l’ambiance semble être au rendez-vous. Ça devrait être violent et bourré d’action comme il faut mais aussi, et on l’espère fermement, dégoulinant d’humour. De l’humour noir de préférence d’ailleurs. La franchise Borderlands est connue pour ça, entre les situations toutes plus WTF les unes que les autres, les poèmes de Scooter, les easter eggs à gogo et sa galerie de personnages barrés hauts en couleur, il y a largement de quoi faire pour s’éclater. Nous verrons.

Le film Borderlands est attendu en salle le 7 août chez nous, ça arrive bientôt donc.