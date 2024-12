On pensait que la malédiction des mauvaises adaptations de jeux vidéo sur grand écran était levée, puis le film Borderlands est arrivé. Là où Super Mario Bros. ou encore Sonic ont frappé un grand coup, la retranscription de l’univers de Pandore en long-métrage a laissé tout le monde de marbre. Le naufrage a été tel que Lionsgate a immédiatement baissé les bras en retirant son film des salles obscures. Un bide qui n’aura cependant aucune conséquence pour la suite, puisque Gearbox s’est empressé d’annoncer Borderlands 4 dans la foulée. Les détails autour de nouvel épisode sont pour l’instant maigres, mais cela devrait changer très prochainement.

Borderlands 4 va bientôt se montrer

Puisqu’il fallait battre le fer tant qu’il était encore chaud, Borderlands 4 s’est révélé au grand à la Gamescom 2024 avec un teaser qui en montrait et disait finalement assez peu. On pouvait y apercevoir la nouvelle planète qui sera notre terrain de jeu, mais aussi le symbole du Faucon Ardent qui semble teaser un retour de Lilith. Il n’en fallait pas plus pour faire grimper l’impatience des inconditionnels du shooter/looter le plus barré du jeu vidéo. Hormis quelques images conceptuelles montrées à la PAX, ils n’ont depuis rien eu à se mettre sous la dent. Randy Pitchford, jamais le dernier quand il s’agit de teaser ses jeux, a cependant lâché le morceau en avance. Une première vraie bande-annonce de Borderlands 4 est déjà prête en interne et elle serait tout simplement badass.

« Je ne suis pas censé en parler pour le moment, mais je m’en fous. Je suis dans tous mes états », a-t-il ajouté sur ses réseaux sociaux. Certains membres de la communauté ont tenté d’aller tirer les vers du cofondateur de Gearbox et il a mordu à l’hameçon. Sans trop en dévoiler, il a simplement montré l’image d’illustration de ce trailer, mais en version animée, promis qu’il y aurait du gameplay et quelques visages familiers. « Vous aurez beaucoup à vous mettre sous la dent », a-t-il ajouté en réponse à une question d’un fan. Sans trop se mouiller, on peut donc parier sur une apparition de Borderlands 4 lors des Game Awards qui se tiendront dans la soirée du 12 décembre 2024.

