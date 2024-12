Après la confirmation officielle que Borderlands 4 sera présent aux Game Awards, ce bon vieux Randy Pitchford a en effet complété la chose en nous résumant ce à quoi on peut s'attendre. Et si ce qu'il dit s'avère exact, les fans attendant la suite de l'iconique franchise hero shooter risquent de bien manger à la cérémonie, et lorsqu'elle sortira.

Borderlands 4 prévoit de faire sensation aux Game Awards

Depuis l'Opening Night Live de la Gamescom 2024, Borderlands 4 s'est officiellement fait connaître au grand public avec un premier teaser, indiquant une sortie courant 2025. La communication autour de la suite canonique de Borderlands 3 s'est ensuite sérieusement accélérée, notamment portée par Randy Pitchford, patron de Gearbox. La licence hero-shooter reviendra donc dans le prochain événement organisé par Geoff Keighley que sont les Game Awards, avec potentiellement une date de sortie plus précise sur PC, PS5 et Xbox Series.

En supplément de l'annonce de sa présence à la cérémonie, Randy Pitchford a indiqué qu'il sera présent sur place. Il nous précise également ce à quoi il faut s'attendre, et ça pourrait envoyer du bois. « Oui, il y aura du GAMEPLAY dans le trailer. En plus d'une tonne d'extraits en jeu, je partagerai une séquence cinématique de malade encore jamais vue. Celle-ci présentera un moment entre la fin de Borderlands 3 et Borderlands 4. JE SUIS EXCITÉ ! ».

En toute logique, cette nouvelle cinématique jamais vue devrait faire le pont entre les deux opus, et pourrait incarner une certaine Sirène (celles et ceux ayant joué au troisième épisode se douteront de laquelle on parle). Randy Pitchford comme l'équipe derrière Borderlands 4 semblent en tout cas très contents de leur bébé. On nous dit qu'il s'agira du jeu Borderlands le plus ambitieux à ce jour, avec potentiellement des éléments d'exploration en monde ouvert. Espérons également que l'histoire sera plus convaincante que celle du troisième jeu, qui s'était montrée globalement moins prenante que celle de Borderlands 2. Début de réponse ce 13 décembre, et verdict quand le jeu sortira courant 2025.

Source : Randy Pitchford sur X.com