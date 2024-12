Plus que sa cérémonie qui n’a eu de cesse de faire parler d’elle depuis qu’Elden Ring Shadow of the Erdtree est devenu un prétendant au titre de jeu de l’année, les Game Awards 2024 seront surtout une vitrine pour les productions à venir. Geoff Keighley tenait à marquer le coup pour les 10 ans de son événement incontournable de la fin d’année et a su alimenter le mystère. Seuls quelques titres se sont confirmés en amont de la soirée, dont Borderlands 4.

Premier trailer pour Borderlands 4

Randy Pitchford fanfaronnait il y a quelques jours sur Twitter, annonçant qu’une bande-annonce du jeu était sur le point d’être finalisée. Un trailer que l’on nous promettait riche en gameplay, avec des cinématiques comme on n’en avait « jamais vu » pour la licence et évidemment quelques têtes connues pour faire battre le petit cœur des fans. Car malgré l’échec cuisant du film, la licence reste l’une des franchises les plus populaires de ces dernières années et l’attente autour de ce Borderlands 4 était palpable. Pitchord a toujours eu un penchant pour en faire des caisses, mais il faut avouer que ce premier vrai trailer est explosif.

L’occasion de découvrir quelques environnements inédits, un premier aperçu des quatre nouveaux personnages jouables, de retrouver quelques visages inédits dont ce bon vieux Claptrap et surtout du loot à ne plus savoir qu’en faire. On peut constater que Borderlands 4 proposera un peu plus de verticalité, mais malheureusement ça n’a pas l’air d’avoir réellement évolué graphiquement.

Mettre des étoiles pleins yeux c’est bien beau, mais ce que veulent les joueurs c’est se préparer mentalement pour l’année qui s’annonce chargée en sorties. La grande question était donc de savoir où le jeu allait se caler dans ce calendrier ? Pas de réponse exacte pour le moment, Borderlands 4 reste calé à un vague 2025 sur PS5, Xbox Series et PC.