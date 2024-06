Gearbox Software a retrouvé sa liberté et ne fait plus partie d'Embracer Group. Une indépendance qui aura été de courte durée puisque le studio a été racheté dans la foulée par Take-Two Interactive pour 460 millions de dollars. Une somme rondelette qui permet à l'éditeur de récupérer Homeworld, Risk of Rain, Duke Nukem et le très attendu mais discret Borderlands 4. « Nous avons adoré collaborer avec Gearbox sur chaque épisode de la franchise Borderlands, et nous sommes ravis de participer activement au développement du prochain volet » a déclaré le président de 2K (via Business Wire).

Bientôt une annonce officielle pour Borderlands 4 ?

Randy Pitchford, le PDG de Gearbox Software, a une grande confiance dans Borderlands 4. « Je sais sur quoi nous travaillons, et… c’est la meilleure chose que nous ayons jamais faite » a t-il indiqué lors d'une précédente interview. Il n'allait bien entendu pas dire le contraire, mais maintenant, il se doit de délivrer une suite qui sera à la hauteur de la licence. Et une question brûle les lèvres des fans : à quand l'annonce de Borderlands 4 ? La première vidéo de gameplay ? L'officialisation pourrait avoir lieu à la conférence Summer Game Fest 2024, selon les informations de Kurakasis. Un internaute moins connu que d'autres, mais qui avait visé juste par le passé.

« Les sources de eXputer's ont indiqué que 2K offrira le tout premier aperçu de Borderlands 4 à la conférence Summer Game Fest 2024 du 7 juin. Il y a aussi une chance que le jeu soit annoncé avant l'événement, et qu'il soit dévoilé davantage au cours du showcase. Mais je ne peux pas confirmer ce point » (via eXputer).

Une rumeur crédible ? En partie et pour une raison simple. L'événement Summer Game Fest 2024 a annoncé la présence de 2K Games pour « révéler la prochaine itération de l'une de ses franchises les plus grandes et les plus populaires ». Pour l'instant, tous les bruits de couloir stipulent que ce serait BioShock 4 ou Mafia 4. Et si c'était finalement Borderlands 4 ? Ce n'est pas à écarter et ce serait une grosse surprise pour le coup. Si vous voulez peut-être voir ça de vos propres yeux, en direct, rendez-vous le 7 juin à 23h sur Twitch, YouTube et sur Gameblog !