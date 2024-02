Parmi les franchises qu'on aimerait bien revoir sur le devant de la scène, il y a clairement Borderlands. En 2019, on a eu droit au troisième opus, qui fut le dernier gros jeu de la série. Alors oui, on n'oublie pas New Tales from the Borderlands en 2022, mais ce n'est pas tout à fait la même chose. La question est donc la suivante : est-ce qu'une quatrième itération va finir par sortir ? Les rumeurs vont bon train depuis l'année dernière, mais cette fois, c'est Gearbox qui a pris la parole pour faire une déclaration qui a mis le feu aux poudres.

Borderlands 4 bientôt dévoilé au grand jour ? L'espoir renaît

Pour être plus précis, c'est Randy Pitchford, le co-fondateur du studio derrière la licence, qui s'est entretenu avec IGN. Le média lui a demandé quel était son Borderlands préféré. Sa réponse fut assez... étrange. En fait, il n'a pas mentionné un jeu qui existait. A la place, il a abordé un projet qui est actuellement en développement. « Écoutez, nous n’avons même pas annoncé quoi que ce soit. Clairement, nous travaillons sur quelque chose. Et je sais sur quoi nous travaillons, et... c’est la meilleure chose que nous ayons jamais faite. Et j'ai hâte, mais ce n’est pas encore l'heure. Ce n’est pas encore le bon moment. Il y aura un temps pour ça ».

Alors oui, c'est une déclaration vraiment bizarre compte tenu de la question. En soi, il ne cite jamais Borderlands, et on pourrait se tromper. Néanmoins, c'est bien sur ça qu'on l'a interrogé, et c'est la réponse qu'il a choisi de donner. Les fans sont donc en train de s'emballer, et sont maintenant persuadés que Gearbox planche sur un quatrième opus ambitieux. Mais les théories des joueurs ne se basent pas seulement sur ça. En ce moment, les choses commencent à bouger sur les réseaux sociaux.

En effet, en ce moment, le compte officiel X (anciennement Twitter) de Borderlands poste chaque semaine des vidéos qui récapitulent l'histoire des jeux de la franchise. La valse des publications devrait normalement s'arrêter le 12 mars prochain. A seulement une semaine de la PAX East qui prendra place le 19 mars 2023. Et c'est lors de cet événement que le 3 avait été dévoilé au grand jour. Est-ce qu'on a affaire à une coïncidence ? Pour quelques personnes, ça ne laisse aucun doute. On va tout de même prendre ces informations avec des pincettes, mais ça sent très bon.