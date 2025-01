Borderlands 4 donne de ses nouvelles, et elles sont plutôt bonnes. Notamment en ce qui concerne ses environnements. Le tout s’annonce très ambitieux et pourrait bien être une claque pour les joueurs.

Gearbox Software a levé le voile sur de nouveaux détails concernant Borderlands 4. Et une chose est claire : ce nouvel opus promet d’aller plus loin que jamais. Pourtant, le studio refuse de qualifier son jeu de "monde ouvert". Une décision surprenante, mais qui prend tout son sens en creusant un peu.

Un monde immense et sans coupure pour Borderlands 4

Dans Borderlands 4, tout ce que vous voyez à l’horizon sera accessible. Pas de murs invisibles. Pas de chargements. C’est Randy Pitchford, PDG de Gearbox, qui l’a confirmé chez Gamespot : "Chaque endroit visible dans le trailer est un espace jouable." Ce niveau de liberté est une première dans la série.

Un plan du trailer de Borderlands 4 montre un groupe de personnages contemplant un vaste paysage. Cette scène illustre bien l’ambition du jeu. Même la lune d’Elpis, déjà aperçue dans Borderlands: The Pre-Sequel, pourra être explorée sans aucun écran de chargement.

Pas de monde ouvert pour autant ?

Malgré cette liberté impressionnante, Gearbox préfère éviter l’appellation "monde ouvert" pour Borderlands 4. Pour Randy Pitchford, ce terme est souvent associé à des mondes vastes mais peu travaillés, où les contenus sont générés de façon algorithmique.

"Nous avons conçu chaque détail avec intention", explique Pitchford. "Tout ce que vous explorez a été imaginé par des designers passionnés. Rien n’est laissé au hasard." En clair, Borderlands 4 mise sur une exploration riche et réfléchie, loin des mondes génériques souvent critiqués.

Pour rendre l’exploration encore plus fluide, Gearbox a introduit des outils inédits. Le grappin fait son entrée, permettant d’atteindre des endroits éloignés en toute simplicité. De nouveaux véhicules viennent aussi enrichir l’expérience. Ces ajouts devraient transformer la façon de parcourir cet immense univers.

Avec Borderlands 4, Gearbox veut redéfinir l’exploration tout en restant fidèle à l’esprit de la franchise. Le jeu promet une immersion totale, où chaque combat, chaque paysage et chaque découverte est pensé pour offrir une expérience inoubliable. Attendu plus tard cette année sur PC, PS5 et Xbox Series X|S, le jeu suscite déjà énormément d’attentes.

