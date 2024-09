La malédiction des mauvaises adaptations de jeux vidéo en film n’est pas encore levée. Avec les succès de Super Mario, Sonic, The Last of US sur HBO ou encore Arcane sur Netflix, on pensait qu’elle appartenait définitivement au passé. C’était sans compter sur le film Borderlands très loin d’avoir convaincu les joueurs et le grand public. Le naufrage a été tel que Lionsgate a immédiatement baissé les bras en retirant son adaptation des salles obscures pour la mettre sur les services de vidéo à la demande même pas un mois après sa sortie. Bide ou pas, Gearbox n’a pas changé ses plans et a annoncé Borderlands 4 à la Gamescom 2024 tant que la licence faisait encore parler d’elle. À l’occasion de la PAX 2024, les développeurs ont dévoilé un tout petit plus ce jeu toujours attendu fébrilement par la communauté.

De nouvelles images pour Borderlands 4

Quel est le meilleur moyen de faire oublier un fiasco de quelque 160 millions de dollars ? Parler du nouveau jeu tant que le fer est encore chaud. Pendant la PAX West 2024 qui s’est tenue ce weekend à Seattle, Gearbox a dévoilé de nouvelles images de Borderlands 4. Pas de clichés in-game pour le moment, les développeurs se contentant de montrer un aperçu de la direction prise avec une poignée de concept arts. Tous dépeignent des environnements jamais vus auparavant qui seront à explorer sur la planète inconnue et inédite qui nous servira de terrain de jeu.

Pour Adam May, directeur artistique du jeu, ces premières images de Borderlands 4 dépeignent à la singularité de l’univers de Borderlands. Cela se résumerait selon lui à un cadre post-apocalyptique prenant place dans un futur lointain et qui combine des éléments high-tech avec une esthétique lo-fi. Un mélange détonnant qui ouvre aux équipes artistiques de nombreuses possibilités créatives aussi bien en termes de personnages, d’environnements, de technologie et bien évidemment d’armes à looter. D’après lui, elles auraient d’ailleurs eu l’opportunité d’expérimenter davantage sur lesdites technologies avancées et sur les couleurs vives. Il faudra patienter encore un peu avant de voir tout ça en action. Pour rappel, Borderlands 4 est attendu en 2025 sur PS5, Xbox Series et PC.