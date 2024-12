2024 aura été un échec cuisant pour la licence Borderlands, mais l’année qui vient devrait lui permettre de redorer son blason. L’adaptation avec en tête d’affiche Cate Blanchett et Kevin Hart a été un four monumental, aussi bien critique que commercial. Gearbox s’est empressé de dévoiler le prochain jeu de la licence, qui sortira donc dans le courant 2025. Après avoir divulgué une vidéo assez alléchante lors des Game Awards 2024, l’un des développeurs principaux reprend la parole pour se montrer rassurant sur l’un des points cruciaux de Borderlands 4.

Borderlands 4 va apprendre des erreurs passées

Comme souvent de nos jours, c’est sur les réseaux sociaux que ça se passe. Sam Winkler, directeur narratif du jeu, a expliqué que Gearbox avait entendu les critiques des joueurs sur l’épisode précédent. Borderlands 4 tirera donc quelques enseignements de son prédécesseur et s’il ne fera pas l’impasse sur l’humour peu fin et si caractéristique de la licence, il lèvera le pied sur certaines blagues. Parmi la vague de critiques autour du troisième épisode, l’utilisation à outrance des memes et des vannes scatophiles, vraiment lourde à la longue. On pouvait sans douter après la diffusion du premier trailer au ton un peu plus sérieux que d'habitude, Borderlands 4 lèvera le pied sur ce genre d'humour.

« Je maintiens ma position sur ma critique du trop plein de blagues pipi caca dans Borderlands 3. Je ne dis pas qu’il n’y aura pas de toilettes, mais si le jeu final contient le mot “skibidi” sous ma responsabilité, je vais réellement pleurer », a ainsi déclaré Winkler sur Twitter. Pas question en revanche que Borderlands 4 se prenne trop au sérieux. Son ton sera légèrement plus sombre, mais il conservera l’atmosphère décalée si caractéristique de la licence. Les joueurs pourront se faire une idée plus précise du jeu dès le début 2025.

Gearbox a en effet déjà confirmé que du gameplay serait dévoilé très prochainement, ce qui devrait nous donner une meilleure vision de la direction prise par ce quatrième volet. Dans l’actualité, on rappelle par ailleurs que le studio a confirmé le retour de deux fonctionnalités très appréciées. Borderlands 4 sera bien entièrement crossplatform, mais aussi jouable en coopération locale jusqu’à deux joueurs en écran scindé.

Source : X