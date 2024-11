Malgré le flop du film Borderlands, qui a été une véritable catastrophe au cinéma, les joueurs attendent avec impatience d'en savoir plus sur Borderlands 4. Car, malgré tout, la communauté autour du FPS reste immense, et le dernier jeu a, lui, été un véritable succès. On peut d'ailleurs désormais en apprendre un peu plus sur la sortie du prochain opus.

Borderlands 4 donne des nouvelles

L’attente autour de Borderlands 4 est à son comble, et les récents rapports financiers de Take-Two Interactive, la maison mère de Gearbox Software, ont dévoilé des informations cruciales sur sa sortie. Officiellement, le jeu est annoncé pour l’année 2025, mais il pourrait bien glisser jusqu’en mars 2026. C’est une échéance cruciale pour Take-Two, qui table sur Borderlands 4 pour soutenir ses résultats financiers, aux côtés de titres majeurs comme GTA 6 et Civilization 7.

En fait, dans son rapport financier du trimestre dernier, Take-Two Interactive a confirmé une sortie pour Borderlands 4 au cours de l'exercice fiscal 2026, qui s’étend d'avril 2025 à mars 2026. Ce calendrier laisse à Gearbox Software la possibilité de peaufiner son jeu, mais il traduit aussi l’importance de Borderlands 4 dans la stratégie de croissance de l’éditeur. Ce lancement sera déterminant pour les revenus de Take-Two, notamment sur les plateformes de nouvelle génération (PS5 Pro), où les attentes techniques et visuelles des joueurs sont élevées.

Un teasing qui donne envie

Randy Pitchford, le patron excentrique de Gearbox, continue de titiller la curiosité des fans à propos de Borderlands 4. Bien que les détails officiels soient encore rares, Pitchford n’a pas manqué de jouer avec les attentes des joueurs en laissant entendre un possible changement radical pour la série.

Sur X.com (anciennement Twitter), un YouTuber, impressionné par son nouveau SSD, a commenté qu'il pouvait lancer Borderlands 2 sans aucun temps de chargement. La réponse malicieuse de Pitchford – « Sans temps de chargement, dis-tu ? » – a suffi à enflammer la communauté. Beaucoup y ont vu un indice que Borderlands 4 pourrait s’affranchir des temps de chargement grâce aux nouvelles capacités des consoles et des SSD modernes.

Certains fans vont même plus loin : et si Borderlands 4 passait à un monde ouvert ? Un vrai changement par rapport à la structure en zones des précédents jeux, inspirée des hack’n slash comme Diablo. Ce choix permettrait une exploration fluide, sans interruption, une idée qui séduit déjà les joueurs.

Pour l’instant, rien n’est confirmé. Mais avec Pitchford, les surprises ne sont jamais loin. En attendant, les fans continuent d’espérer des annonces plus officielles pour en savoir plus sur ce que réserve Borderlands 4 !

Source : 2K