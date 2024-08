Après son annonce sur PS5, Xbox Series X|S et PC durant la Gamescom 2024, Borderlands 4 confirme qu'une fonctionnalité très prisée par les joueuses et joueurs sera présente dès le lancement.

Take-Two Interactive a fait le show lors de la conférence Gamescom 2024 grâce à Mafia The Old Country, Civilization 7 et Borderlands 4. Pour un seul et même éditeur, ça fait beaucoup et c'est même plutôt inhabituel. Mais la société avait besoin de montrer tous ces beaux projets puisqu'ils sont tous calés en 2025 sur consoles et PC. Si vous n'avez pas fait de plan pour vos dépenses jeux vidéo à venir, il va peut-être falloir car l'année prochaine sera redoutable pour votre portefeuille.

Borderlands 4 laissera jouer tout le monde ensemble

On y est enfin ! Alors que le film Borderlands est un bide comme on en a rarement vu, au point où la sortie en VOD a semble t-elle été avancée au 30 août prochain (aux États-Unis au moins), le quatrième épisode a été dévoilé lors de l'Opening Night Live de la Gamescom 2024. Une annonce très attendue après les multiples rumeurs de ces derniers mois. Du côté des détails par contre, c'est pour ainsi dire le néant et la fiche de Borderlands 4 sur les différentes boutiques n'est pas très dévelopée. « Le tireur-pilleur ultime débarque en 2025. Ajoutez-le dès maintenant à votre liste de souhaits ! Découvrez si vous êtes prêt à entrer dans la légende des Chasseurs de l'Arche, et partez à la recherche de trésors aliens enfouis en neutralisant tout ce que vous pouvez » peut-on lire sur Steam.

Mais tout de même, grâce à la page Steam de Borderlands 4, on apprend que le jeu proposera du « Multijoueur multiplateforme ». Dit autrement, le crossplay, qui permet de se regrouper entre amis même si ces derniers n'ont pas la même plateforme de jeu que vous, est confirmée. Une fonctionnalité très appréciée sera donc bien de retour après Borderlands 3. À la suite de l'annonce officielle du titre, Gearbox a déclaré « tout mettre en oeuvre pour que tout ce que nous aimons dans Borderlands soit meilleur que jamais, tout en amenant le jeu à de nouveaux niveaux avec de nouvelles directions passionnantes ». Rendez-vous en 2025 sur PS5, Xbox Series X|S et PC.

Source : page Steam Borderlands 4.