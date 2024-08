Avec son film, Gearbox espérait sans doute suivre la tendance générale des adaptations de jeu et surfer dessus en embrayant sur l'annonce de son prochain. L’interprétation de Cate Blanchett, Kevin Hart et consorts est très loin d’avoir convaincu les joueurs et le grand public. Cependant, pas question pour l’éditeur de changer ses plans. Jamais le dernier lorsqu'il s’agit de teaser la communauté, Randy Pitchford avait laissé entendre une annonce prochaine de Borderlands 4 lors de diverses interviews. Les yeux étaient naturellement tournés vers la Gamescom, et ça n’a pas loupé.

Borderlands 4 annoncé à la Gamescom 2024

Les adaptations de jeux vidéo sur le petit et grand écran ont la cote. The Last of Us, Arcane, Fallout, Super Mario Bros, presque toutes ont tout explosé sur leur passage. Un succès qui s’est également ressenti dans les chiffres des jeux en question, dont les ventes et les nombre de joueurs ont explosé après la diffusion des séries ou longs-métrages. Avec son film Borderlands, Gearbox entendait bien réussir le même exploit. Ce sera finalement un fiasco de quelque 160 millions de dollars. Faute de spectateurs et face aux chiffres décevants, les parties impliquées auraient décidé de baisser les bras.

Même pas un mois après sa sortie, l’adaptation devrait donc se retrouver sur les services de vidéo à la demande premium dès le 30 août. Un bide monumental, qui a cependant envie de donner aux joueuses et aux joueurs de se réfugier dans les jeux de la licence. Les chiffres ont connu un essor malgré tout, et comme il faut battre le fer tant qu’il est encore chaud Borderlands 4 s’est annoncé lors de la Gamescom 2024. Rien de bien croustillant, si ce n'est le signe du Faucon Ardent et Pandora qui semble teaser un retour de Lilith. S'il faudra patienter avant d'avoir un aperçu concret de ce quatrième épisode, sa sortie est déjà confirmée pour 2025 sur PC, Xbox Séries, PS5.