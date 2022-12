Bonne nouvelle pour les amateurs du FPS décomplexé Borderlands 3, alors que le jeu est disponible sur PC et les consoles Microsoft et Sony, il se pourrait bien qu'il s'installe aussi définitivement sur la Nintendo Switch à en croire une évaluation en Europe.

Borderlands 3 oui, mais sur Switch

Eh oui, la version Switch a été évaluée sur PEGI dans toutes les éditions existantes du jeu, y compris son contenu téléchargeable comme le reporte nos confrères de chez Gematsu.

Borderlands 3 est actuellement disponible sur PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One et PC via Steam et Epic Games Store. Pour le moment, la version Switch n'a pas encore été annoncée par l'éditeur 2K ou le développeur Gearbox Software. Peu de doute que ce listing et cette évaluation soit un pur hasard.

Espérons que la vaillante Nintendo Switch puisse avoir assez de puissance pour profiter de la vitesse du FPS dans de bonnes conditions. Car si il y a bien un jeu où le framerate est important, c'est bien celui-ci.

Attendez-vous avec impatience une version Nintendo Switch de Borderlands 3 pour pouvoir vous lancer dans l'aventure ? Où avez-vous déjà "retourné" le jeu sur une autre plateforme ?