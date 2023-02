En matière de films d'horreur et autres thrillers, la société Blumhouse Productions est une référence. Après leur énorme succès à Hollywood, l'entreprise va essayer de percer dans le jeu vidéo en usant des mêmes méthodes.

Des experts des films à petit budget

La marque de fabrique de Blumhouse Productions, depuis leur arrivée sur le marché en 2004, c'est de produire des films d'horreur et thriller à petit budget. Leur premier énorme coup, qui les a fait émerger sur la scène horrifique et à Hollywood, a été le long-métrage Paranormal Activity d'Oren Peli. Avec un investissement ridicule de 15 000$, cette oeuvre a rapporté la somme impensable de 193 millions de dollars.

Après ce carton, qui a transformé Paranormal Activity en franchise, Blumhouse a conservé son modèle économique et a enchaîné les projets à un rythme effréné. American Nightmare, Split, Insidious, le reboot d'Halloween ou encore Get Out de Jordan Peele, c'est eux. Dernièrement, ils ont encore cassé la baraque avec M3GAN, un Chucky au féminin très peu convaincant, qui a récolté plus de 56 millions de dollars pour un budget de 12 millions de dollars.

Le générique intégré à chaque film Blumhouse Productions.

Blumhouse Productions va créer des jeux d'horreur

Flairant le bon coup, Blumhouse Productions annonce la création de Blumhouse Games, leur division jeu vidéo. Comme pour leurs films, la société va se tourner vers des développeurs indépendants pour donner vie à des titres d'horreur avec un budget inférieur à 10 millions de dollars.

Il y a une opportunité unique pour l'horreur et le genre sur le secteur des jeux indépendants, et je suis ravi de faire équipe avec Blumhouse pour tirer parti de manière significative de la marque, de la réputation et du talent créatif de la société. Zack Wood, président de Blumhouse Games, via The Verge.

Zack Wood, qui dirige Blumhouse Games, est dans l'industrie vidéoludique depuis de 25 ans. Durant ces longues années, il a travaillé sur un certain nombre de jeux PlayStation, multiplateforme et Xbox tels que Sound Shapes, Hohokum, The Unfinished Swan, Bound, Prey: Mooncrash ou même Redfall.