La célèbre maison de production Blumhouse, spécialisée dans les films d’horreur, a lancé son label pour développer une flopée de jeux vidéo. Avec de telles ressources et des franchises comme Insidious, Megan, ou encore Paranormal Activity, on était en droit d’attendre une vraie dinguerie, mais malheureusement…

Blumhouse annonce une tonne de jeux, mais déçoit un peu...

Le Summer Game Fest 2024 est ultra chargé en annonces et Blumhouse est venu lui aussi s’inviter à la fête pour annoncer non pas un jeu, mais 6 ! Oui, carrément 6 jeux à venir cette année et au-delà. Ce qui est dommage, c’est qu’aucun de ces titres, tout aussi sympas soient-ils, ne sont issus de franchises marquantes. C’est un peu la douche froide… mais on n’est pas à l’abri de découvrir quelques pépites, d’autant que certains grands noms se sont faufilés ici et là, notamment Sam Barlow (Her Story, IMMORTALITY) et Brandon Cronenberg (Possessor, Infinity Pool) à l’affiche d’un certain Project C, ou encore Cory Davis (Spec Ops: The Line) et Robin Finck (Nine Inch Nails) pour Sleep Awake. À surveiller donc, en attendant, voici un petit descriptif de chaque titre.

Fear the Spotlight développé par Cozy Game Pals

« Une lettre d'amour effrayante aux histoires d'horreur pour ado des années 90. Faufillez-vous dans une école après les heures de cours avec Vivian et Amy, survivez à une séance de spiritisme qui tourne mal, résolvez des énigmes et découvrez le mystère troublant derrière une tragédie scolaire survenue des décennies auparavant. Et quoi que vous fassiez, restez hors des projecteurs.» Fear the Spotlight est prévu pour sortir plus tard cette année sans précision sur sa date ni ses plateformes.

SLEEP AWAKE par Eyes Out

« Cory Davis (Spec Ops: The Line) et Robin Finck (Nine Inch Nails) reviennent avec un jeu d'horreur psychédélique à la première personne se déroulant dans un futur lointain. Dans la dernière ville connue sur Terre, les gens disparaissent pendant leur sommeil. Ceux qui restent vivent une crise d'expériences imprudentes pour rester éveillés. Katja, notre héroïne, doit naviguer parmi des cultes de la mort dépravés, des forces d'un autre monde et l'horreur omniprésente de The HUSH, pour se sauver et sauver ceux qui dépendent d'elle ». Le jeu est attendu prochainement, sans précision malheureusement.

Crisol: Theater of Idols par Vermila Studios

« Plongez dans une aventure d'horreur unique à la première personne où folklore et religion s'entremêlent dans une version cauchemardesque de l'Espagne. Les joueurs navigueront dans un monde imprégné de légendes inquiétantes et de rituels sacrés, affrontant des statues effrayantes de saints qui prennent vie. Dans une lutte désespérée pour la survie, le joueur doit sacrifier son propre sang pour l'utiliser comme munition contre les horreurs qui se cachent à chaque coin. » Même chose, toujours aucune date de sortie, mais ça arrive prochainement.

The Simulation par Playmestudio

« Un jeu d'horreur inédit est la seule preuve trouvée sur une scène de crime. En tant que concepteur de jeux à la retraite engagé pour enquêter sur l'affaire, vous découvrez un mode caché qui vous plonge dans l'inconnu. À mesure que d'autres jeux obscurs sont découverts, traversez la quatrième dimension de leurs mondes et plongez profondément dans des vérités terrifiantes qui transcendent leur propre réalité… »

Grave Seasons par Perfect Garbage

Ici, on tient l’un des jeux les plus particulier de cette annonce, un mélange de jeu d’horreur et… de Story of Season ?! « Un jeu de simulation de ferme et de ville en pixel art charmant où, au milieu des relations à construire et des récoltes à effectuer, les joueurs doivent découvrir lequel des habitants de la ville est un tueur en série surnaturel. Découvrez les secrets cachés d'Ashenridge, trouvez un moyen de rester en avance sur le meurtrier… et peut-être sauver la prochaine victime.» Un jeu intriguant.

Code Name: Project C par Half Mermaid Productions

Enfin, le mystérieux Project C, «Un jeu ambitieux issu des esprits de Sam Barlow (Her Story, IMMORTALITY) et Brandon Cronenberg (Possessor, Infinity Pool). Préparez-vous à voir votre esprit brisé par la vision la plus tordue de Half Mermaid à ce jour.» On peut s’attendre ici à une belle petite pépite.

Blumhouse aura certainement d’autres annonces à nous faire, mais ce n’est pas encore à l’ordre du jour. Le Summer Game Fest n’est pas encore terminé…