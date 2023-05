Une semaine sans rumeur autour de Bloodborne ? C’était bien trop long. Le PlayStation Showcase désormais acté, les fans claquent déjà leurs plus beaux Genki Dama dans l’espoir d’y voir apparaître des portages PC et PS5. Beaucoup espèrent que cet excellent souls-like de FromSoftware profitera d’un petit lifting sur nouvelle génération avec les sacro-saints 60 fps à la clé. Il faut dire que les insiders, influenceurs et autres créateurs de contenus y sont tous allés de leurs rumeurs, avec seulement de l’attente et de la déception au bout du chemin. Alors quand un datamineur sérieux et réputé y met son grain de sel, l’espoir renaît.

Une version PC de Bloodborne existe bien

Après les déclarations de David Jaffe, place à de nouvelles rumeurs autour de Bloodborne. Ce n’est pas un éventuel remaster PS5 qui refait parler de lui mais bien d’une version PC. Lance McDonald, qui avait fait de belles trouvailles et eu des informations exactes au sujet d’Elden Ring, a enflammé la Toile ce weekend. Le dataminer explique en effet qu’une version jouable et prête à être commercialisée du souls-like gothique existe en interne. Cette affirmation, il ne l’a sort pas de son chapeau magique mais bien d’images d’un artiste du studio publiées sur le wiki officiel du jeu. Les noms des clichés en question indiquent qu’ils ont été capturés à partir d’une version PC native de Bloodborne.

Comme il le souligne, la plupart des artistes ont utilisé la version PC de Bloodborne pour contribuer au wiki officiel du jeu. Cependant, les images de Macos Domenech « viennent d’une version complète du jeu fonctionnant sous Windows », et non d’une première version non aboutie. « Le jeu complet doit probablement tourner sur PC. C’est fou », ajoute-t-il.. On apprend en outre que certains fichiers de l’artiste sont nommés « SPRJ-win64 », un nom souvent utilisé pour prendre des images dans le menu debug.

Un remaster sur PS5 et PC au PlayStation Showcase ?

Le dataminer explique qu’il avait déjà vu Bloodborne tourner sous Windows 7 dans une version très précoce et privée du jeu en 2014. Les images récemment trouvées provenant d’un des DLC, il s’agirait donc cette fois d’une version antérieure, plus récente. « Cela ne signifie pas qu’on pourra un jour mettre nos mains dessus », désamorce-t-il après une série de tweets redonnant de l’espoir à la communauté.

On se doute que des devkits sur PC de Bloodborne existent, mais comme le souligne McDonald il est à ce stade frustrant de savoir qu'une version jouable existe bien et qu’aucun portage n’est à l’horizon. Quoiqu’il en soit, cela a de nouveau ravivé les spéculations autour d’un remaster de Bloodborne et d’une version PS5. Peut-être que Sony et FromSoftware mettront fin à notre supplice lors du PlayStation Showcase de cette semaine. On l’espère, histoire d’en finir une bonne fois pour toutes avec ces rumeurs.