Bloodborne fait une petite surprises à ses fans et ça devrait très certainement plaire à beaucoup de monde. En tout cas nous ici on en profite déjà.

Ça fait du bien parfois d’avoir de bonnes petites nouvelles de temps en temps. Le paysage est assez tristounet ces derniers temps avec tous ces licenciements, les mauvaises nouvelles… Alors, quand on a un petit truc qui tombe sans prévenir et qui peut nous filer la banane, on prend ! Là, ce sont notamment les fans de FromSoftware, de Bloodborne ou plus globalement d’OST de malade qui vont être contents.

Bloodborne fait plaisir à ses fans en attendant un potentiel retour du jeu

Sans crier gare, Bloodborne fait plaisir à ses joueurs. Alors non, pas de remake, de remaster ou de portage PC. Tout le monde attend l’un des trois, c’est vrai, mais le jeu de FromSoftware reste dans l’ombre pour le moment. Peut-être finira-t-il par se montrer, qui sait, avec l’arrivée imminente de la PS5 Pro, un remake ou remaster serait parfait.

Non, pour le moment, ce sont les mélomanes qui seront ravis d’apprendre que l’excellente OST du DLC de Bloodborne, The Old Hunters, vient d'atterrir sur Spotify avec ses 5 morceaux principaux que sont :

Ludwig, The Holy Blade

Laurence, the First Vicar

Living Failures

Lady Maria of the Astral Clocktower

Orphan of Kos

Ces titres rejoignent donc le reste de l’OST du jeu, d’ores et déjà disponible. Bloodborne a de très nombreuses qualités, et son DLC aussi. Artistiquement, c’est de la folie pure, le gameplay est jouissif et terriblement exigeant… mais son OST embellit très clairement le tout. C’est l’une des grandes forces de FromSoftware, que l’on retrouve aussi bien dans les Dark Souls que dans Elden Ring d’ailleurs. L’art de sublimer ses combats avec d’intenses et épiques mélodies, ou de nous prendre aux tripes lors de quelques panoramas. Tout ça pour dire que si l’on va devoir encore attendre avant de revoir le jeu dans une version retravaillée, on peut profiter de son OST dans d’excellentes conditions.

Source : Spotify