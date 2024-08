Bonne nouvelle pour les fans de Bloodborne. Quelque chose semble se tramer en coulisses. Que se passe-t-il exactement et que sait-on pour le moment à ce sujet ?

Depuis des années, les fans de Bloodborne, le célèbre jeu d'action-RPG sorti en 2015, attendent avec impatience que Sony ressuscite cet univers sombre et envoûtant. Que ce soit sous la forme d'une suite, d'un remaster, d'un portage sur PC, ou même d'une simple mise à jour permettant de jouer en 60 FPS. La communauté ne cesse de réclamer un retour. Et justement, une nouvelle information pourrait réjouir beaucoup de monde.

Bloodborne pourrait enfin répondre aux demandes des fans

Ainsi donc, le leaker bien connu Daniel Richtman a récemment révélé sur sa page Patreon qu'un projet de jeu Bloodborne, encore non annoncé, serait actuellement en cours de développement chez Sony. Il reste cependant vague sur la nature exacte de ce projet : s'agit-il d'une suite directe du jeu original développé par FromSoftware ou simplement d'un remaster du titre de 2015 ? Rien n'est certain pour l'instant. Toutefois, si ces rumeurs se confirment, il serait probablement plus prudent de parier sur un remaster, éventuellement accompagné d'une sortie tant attendue sur PC. Même si l'annonce d'un tout nouveau jeu aurait évidemment de quoi mettre du baume au cœur pour de très nombreux fans.

Il est important de noter que ce n'est pas la première fois que des rumeurs circulent sur un éventuel retour de Bloodborne. Par le passé, de telles spéculations ont souvent mené à des déceptions, ce qui incite à une certaine prudence en attendant des informations plus concrètes, ou officielles.

Un remaster en route ?

Une autre rumeur

Il y a quelque temps, Richtman avait également mentionné que Sony travaillerait sur une adaptation cinématographique de Bloodborne, ajoutant encore une couche de mystère et d'anticipation autour de l'avenir de cette franchise. Un film pourrait également plaire à beaucoup de monde, surtout quand on sait à quel point le jeu lui-même s'inspire déjà du septième art, comme c'est le cas avec Le Pacte des loups de Christophe Gans.

En conclusion, bien que les fans de Bloodborne soient en droit d'espérer, il est essentiel de garder à l'esprit que ces informations ne sont pour l'instant que des rumeurs. Il faudra donc attendre des annonces officielles pour savoir si un nouveau projet Bloodborne est réellement en préparation et quelle forme il prendra.

Source : Daniel Richtman