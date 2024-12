Même si PlayStation a, à l'occasion de ses 30 ans, fait miroiter auprès des fans le très hypothétique espoir d'un retour en force de Bloodborne, le doute reste largement permis. Qu'à cela ne tienne, un développeur connu sous le nom de fromsoftverse s'est attelé sur un remaster officieux, qui a récemment atteint un palier aussi important que symbolique.

Des pas de géant pour le Bloodborne Remastered Project créé par un fan

Doucement mais sûrement, le très talentueux fromsoftverse avance sur un projet qui lui tient particulièrement à cœur : un remaster officieux de Bloodborne. Après un très long labeur, celui-ci est passé il y a quelques jours dans une version 0.8 qui apporte énormément d'améliorations visuelles sur de nombreux pans du jeu original. Pour mieux illustrer tout cela, le développeur s'est fendu de la vidéo ci-dessous, qui revient en détail sur les changements de cette nouvelle version.

Ceux-ci laissent clairement rêveur et donnent clairement envie de voir ce remaster de Bloodborne arriver dans une version plus complète. Une telle chose pourrait en tout cas consoler les fans qui attendent désespérément que Sony fasse quelque chose pour cette licence particulièrement prestigieuse. Si Horizon Zero Dawn ou Days Gone y ont droit, pourquoi pas Bloodborne, se demandent les fans. Peut-être que la nouvelle « alliance d'affaire » signée entre PlayStation et Kadokawa (FromSoftware, Spike Chunsoft) sera enfin l'occasion de mettre en chantier un remaster ou remake officiel de Bloodborne, dans un avenir plus ou moins lointain ?

En attendant, le remaster officieux de Bloodborne par fromsoftverse est définitivement à surveiller. Pour y jouer, il faut cependant se munir de l'émulateur ShadPS4, lui-même également en développement. Naturellement, il convient de disposer d'une copie originale du jeu pour cela, ou être passible de sanctions pour piratage.

Sources : fromsoftverse sur YouTube ; Nexus Mods