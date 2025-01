En attendant désespérément que PlayStation se penche enfin sur l'épineux cas de Bloodborne, le Remaster Project réalisé par des fans évolue à pas de géant. Le mois dernier, nous vous indiquions que celui en était maintenant à sa version 0.8, en passant par l'émulateur ShadPS4. Depuis, les experts analystes de Digital Foundry ont décortiqué la bête et n'ont pas tari de louanges envers ce qui s'apparente le plus au remaster sur PC tant souhaité de ce monument de FromSoftware.

Pas le Bloodborne Remaster qu'on attendait, mais ce qui s'en rapproche le plus

Pour la petite histoire, ce fameux Bloodborne Remaster Project revient de très loin. Il y a sept mois de cela, le jeu ne se lançait même pas via l'émulateur ShadPS4. Il est aujourd'hui en version 0.8, assurant les sacro-saintes 60 images par seconde constantes quasiment partout, et est désormais jouable du début jusqu'à la fin. Le travail abattu par les fans et moddeurs sur cet ambitieux projet et leur détermination forcent vraiment le respect, et comblent certainement de bonheur de nombreux fans.

Digital Foundry l'explique mieux que nous dans une vidéo d'analyse poussée de cette version émulée de Bloodborne sur PC. Les experts décortiquent notamment les efforts du mod s'agissant de l'aspect visuel de ce Remaster officieux. Qu'il s'agisse des textures, de l'éclairage ou des effets volumétriques, cette formule émulée du jeu est clairement ce qui se rapproche le plus d'un portage PC en bonne et due forme. Pour autant, tout n'est pas encore parfait. Dans le centre de Yharnam notamment, l'émulateur peine encore à maintenir un framerate stable. Comme il ne s'agit que de la version 0.8 du projet, et compte tenu des fulgurants progrès de ses créateurs, cela ne saurait tarder.

Il convient naturellement de rappeler que jouer à cette version émulée de Bloodborne peut être considéré comme du piratage et sanctionné en tant que tel, à moins de posséder une copie originale du jeu sur PS4.

Source : Digital Foundry sur YouTube