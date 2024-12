La rumeur autour d'un remaster de Bloodborne s'est intensifiée la semaine dernière pour deux raisons. La première, c'est l'annonce d'une longue maintenance inattendue des serveurs durant quatre heures. Mais comme l'avait déclaré le journaliste Jeff Grubb, ce n'était rien. En tout cas, ce n'était pas le signe annonciateur d'une version PS5 et PC du jeu devenu culte. La seconde, c'est la présence du titre de FromSoftware dans une publicité pour les 30 ans de PlayStation. Un clip qui a même amené certains à penser que le rendu affiché était plus évolué que celui de l'original, mais là encore, il n'en est rien. Le passage en question étant tiré d'une vieille bande-annonce de Bloodborne.

Un remaster PS5 et PC de Bloodborne aux Game Awards 2024 ?

Voir Bloodborne dans la publicité des 30 ans de PlayStation a accéléré le rythme cardiaque des fans, mais plusieurs jours après, il n'y a toujours rien à l'horizon. Pourtant, les fans nourrissent encore l'espoir d'une annonce dans les semaines à venir et pourquoi même dès ce soir au cours des Game Awards 2024. Une cérémonie qui devrait réserver des surprises chocs, au moins deux selon le journaliste Jason Schreier. « Il y a au moins deux choses qui vous feront réagir et dire : « Putain de merde, je n'arrive pas à croire que ces trucs soient là ! » a t-il déclaré au micro du podcast Kinda Funny.

Évidemment, certains fans dont des forumeurs de Reddit ont tout de suite mis Bloodborne dans l'équation. « Je pense que ça pourrait vraiment être Bloodborne cette fois... » a écrit l'un d'eux. Le lendemain de ce message, un Jason Schreier sauvage est apparu pour clarifier les choses et ne pas briser le cœur de cet internaute, et de millions d'autres au passage. « Ça ne l'est pas » a t-il répondu. Une réponse courte qui réfute donc une révélation autour de Bloodborne aux Game Awards 2024. Même si cette déclaration a le mérite d'être claire, elle va encore décevoir les fans à n'en pas douter.

Faut-il totalement enterrer la perspective Bloodborne PS5 et PC voire d'un Bloodborne 2 ? Qui sait de quoi demain sera fait, d'autant plus après les manœuvres qui sont en cours. Hier soir, on a appris que Sony avait bien l'intention de racheter FromSoftware et même l'ensemble de la maison mère du studio, Kadokawa Corporation. « Il est exact que nous avons fait une proposition initiale [pour le rachat de Kadokawa Corporation] » a affirmé la firme japonaise. Peut-être que cela facilitera les discussions sur l'avenir de Bloodborne ? Du moins si l'acquisition finit par se faire, mais c'est bien parti pour.

