Si nous n'avons toujours aucune bonne nouvelle concernant un remaster officiel de Bloodborne, on pourra au moins compter sur ce projet de fan assez bluffant.

Les fans de Bloodborne ont de quoi être enthousiastes. Le projet de remaster réalisé par la communauté continue de prendre forme, et les dernières vidéos montrent des améliorations significatives. Ce projet, non officiel, vise à améliorer l'expérience de jeu sur PC grâce à l'émulation. Rappelons d'ailleurs au passage que l'émulation est interdite. Cela n'en reste pas moins intéressant à observer.

Des améliorations notables pour fan remaster de Bloodborne

Récemment, le moddeur fromsoftserve a partagé des vidéos mettant en avant des améliorations du anti-aliasing et des modèles de personnages à distance. Ces modifications visuelles apportent un rendu beaucoup plus propre, en particulier lors des scènes à grande échelle, où les détails distants sont désormais mieux définis. Si vous êtes un fan du jeu original, ces changements apportent une clarté nouvelle, rendant les environnements encore plus immersifs.

Une vidéo de quatre heures a également été partagée, montrant des zones avancées du jeu. Cependant, si vous n’avez pas encore joué à Bloodborne, il est préférable d'éviter cette vidéo pour ne pas vous faire spoiler. Pour les autres, c’est une excellente démonstration des progrès réalisés par l’équipe de moddeurs et du potentiel croissant de l'émulation sur PC.

Un autre point fort de ce projet est la capacité à faire tourner Bloodborne sur des configurations PC modestes. Un test récent, réalisé par BrutalSam, montre le jeu fonctionnant sur un système équipé d'un processeur Intel i5-4440 et d'une carte graphique GTX 960 avec seulement 2 Go de VRAM. Bien que des problèmes de stuttering persistent, le fait que ce système daté puisse faire tourner Bloodborne via l'émulateur ShadPS4 est impressionnant.

Bien qu'il soit encore trop tôt pour affirmer que tout fonctionnera sans accroc, les récents progrès montrent qu'il sera peut-être bientôt possible de jouer à Bloodborne sur PC, même avec une configuration modeste. Espérons d'avoir des nouvelles officielles de Sony d'ici là sur un potentiel remaster.

Source : Bloodborne Remaster