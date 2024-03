Le dernier signe en date s'agissant d'un retour providentiel de Bloodborne nous provient d'un leaker a priori crédible. Il avait en tout cas vendu la mèche quant au portage PC de Ghost of Tsushima. Mais il s'est aussi trompé sur d'autres prédictions. On vous décortique tout cela.

Le retour du prophète Bloodborne ?

Sorti il y a presque dix ans sur PS4, Bloodborne continue d'occuper une place très particulière dans le cœur des fans du genre Souls-like. Le titre de FromSoftware a été si impactant que la communauté appelle depuis ses créations des Soulsborne. Mieux encore, l'exclusivité Sony s'est écoulée à un total dépassant les 8 millions d'exemplaires. Sous tous rapports, il s'agit d'un véritable carton pour les studio et éditeur japonais. D'autres jeux bien moins populaires ont depuis eu droit à des remasters ou remakes. La question ronge donc les fans depuis des années : mais pourquoi Sony ne fait rien avec Bloodborne ?

Depuis un mois, la toile s'est enflammée quant à un possible remake de ce jeu iconique à plus d'un titre. Le studio FromSoftware s'est lui-même exprimé sur la question. La chose pourrait bel et bien arriver, mais a priori pas sur cette génération de consoles. Un dernier signe en ce sens a été mis au jour tout récemment. La prédiction provient cette fois du leaker qui avait déjà annoncé avant l'heure le portage de Ghost of Tsushima sur PC. Il n'est donc pas totalement exclu d'accorder un certain crédit à ses dires quant à un potentiel remake de Bloodborne.

POV : les fans de Bloodborne en attendant le retour de leur jeu préféré. © FromSoftware

La patience du Chasseur récompensée ?

Silknigth, le leaker en question, avait ainsi ceci à dire sur le sujet, via X (anciennement Twitter) : « Le jeu va recevoir plus qu'un simple remaster, mais ça va prendre du temps ». Il convient toutefois de mettre du sang dans son vin à cette lecture. Il s'agit d'abord d'une réponse très vague à un utilisateur demandant s'il savait quelque chose à propos de Bloodborne. Ensuite, le leaker peut simplement avoir rebondi sur les dernières actualités à ce propos, qui fusent sur la Toile depuis un mois. Enfin, s'il a pu voir juste sur certaines prédictions, d'autres étaient en revanche bien à côté de la plaque.

Si jamais remake de Bloodborne il y a, nous avons en tout cas un consensus dans les dernières rumeurs récupérées un peu partout. Cela ne devrait en effet pas arriver sur PS5. La patience des fans sera-t-elle récompensée sur PS6 ? Une version PC sera-t-elle aussi de la partie ? Retournez pour l'instant dans la Nuit, chasseurs, il n'y a malheureusement rien d'autre à voir pour le moment.