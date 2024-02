Lorsqu'on évoque Bloodborne, c'est difficile de ne pas penser à toutes les rumeurs qui l'entourent. Malgré le fait qu'il n'y ait eu aucune confirmation officielle, certains fans ne veulent rien savoir. Pour eux, il va forcément avoir droit à un remake ou un portage sur PC. Le problème, c'est qu'on a seulement des bruits de couloir à se mettre sous la dent. Néanmoins, ça vient tout juste de changer. Le créateur du jeu vient de faire une déclaration qui a redonné espoir à la communauté. Le rêve va-t-il enfin devenir réalité ?

Bientôt un remake de Bloodborne ?

Hidetaka Miyazaki s'est donc entretenu avec Eurogamer dans une longue interview, et Bloodborne a été mis sur la table. En même temps, lorsqu'on a le maître en face de soi, c'est compliqué de ne pas l'aborder. Si on veut des réponses, c'est vraiment à lui qu'il faut s'adresser. Nos confrères ont ainsi mentionné la possibilité d'un remake du titre sorti en 2015. Et contre toute attente, il n'a pas complètement balayé l'idée d'un simple « non ». Bon, après, il n'a pas non plus crié haut et fort « c'est prévu »

En fait, il a commencé par saluer les fans de Bloodborne, qui montrent un attachement au jeu toujours aussi grand. Tout comme eux, From Software le porte dans son cœur. Ensuite, c'est l'intérêt d'un remake qui a été mis en avant. Il pourrait facilement bénéficier des nouvelles technologies pour proposer des nouveautés qui n'étaient pas dans l'original. Sur ce point, Miyazaki est entièrement d'accord, et sa réponse prouve bien qu'il n'est pas contre une potentielle refonte totale.

Je pense qu’avoir accès à un nouveau hardware joue certainement dans ce qui donne de la valeur à ces remakes. Des choses que vous n’avez pas pu réaliser sur les générations précédentes, des façons dont vous n’avez pas pu créer des expressions spécifiques - ça le rend parfois possible. Je pense que du point de vue purement utilisateur, le hardware moderne permet également à plus de joueurs d’apprécier tous les jeux.

Une refonte totale sur PS6 ?

Le réalisateur accentue sur le fait que l'accessibilité a une importance primordiale. C'est un moyen de donner une seconde vie à des vieux jeux, de les faire découvrir à plus de monde. Après, est-ce qu'il inclut Bloodborne là-dedans, c'est ce qu'on se demande. Sur le papier, il donne simplement son point de vue sur les remakes dans leur globalité. Il s'est d'ailleurs excusé de ne pas avoir à offrir une réponse plus précise, mais qu'il est bien « excité » face à l'engouement qui se poursuit encore aujourd'hui. Son intervention a tout de même suffit à redonner de l'espoir aux joueurs.

Aux dernières nouvelles, un leaker assez connu du nom de Head on the Block (anciennement I'm a Hero Too), expliquait que Bloodborne ne sortira pas sur PS5. Il en allait de même pour un portage PC. Cependant, il a compensé en déclarant que le jeu était maintenant prévu sur PlayStation 6. Est-ce que From Software attend la prochaine génération pour s'occuper de la refonte ? Est-ce qu'il la confiera plutôt à Bluepoint, célèbre pour le remake de Shadow of the Colossus, et qui était pointé du doigt par les rumeurs ? Le mystère reste entier.