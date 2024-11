Le rêve des fans de Bloodborne semble se rapprocher de plus en plus. Vous l'ignorez peut-être, mais ce jeu signé FromSoftware fait l'objet d'une grande convoitise. De nombreux joueurs espèrent, encore à ce jour, qu'une nouvelle version voit le jour, mais pas n'importe laquelle : ils souhaitent pouvoir y jouer en 60FPS. Et ce désir pourrait bien être quasiment comblé très bientôt.

Le Bloodborne rêvé semble plus proche que jamais

Le 7 novembre 2024, un nouveau modèle de PlayStation va faire son entrée sur le marché. Tout comme pour la PS4 en son temps, la PS5 s'apprête à renaître sous une version « Pro », plus performante que sa grande sœur. Mais, alors qu'elle ne doit arriver que dans quelques jours, certains consommateurs l'ont déjà reçue. Ceux-ci se sont empressés de partager les spécificités techniques de la console. Ça promet d'en mettre plein les yeux !

Évidemment, parmi les premiers jeux testés par ces utilisateurs, on retrouve le très apprécié Bloodborne. Bien qu'il soit sorti en exclusivité sur PS4, il est jouable sur tous les modèles de PS5 grâce à la rétrocompatibilité. Cependant, n'ayant pas de version native sur la nouvelle console de Sony, ni de patch d'optimisation, il ne profite pas pleinement de ses caractéristiques. Toutefois, cela va quelque peu changer.

© FromSoftware / Sony Computer Entertainment

Effectivement, Bloodborne profitera désormais des performances de la PS5 Pro. Cela veut dire qu'il sera visuellement rehaussé directement grâce aux technologies embarquées de la console. D'après une première image ayant fuité en ligne, le jeu devrait présenter une plus grande distance d'affichage. Comptez également sur des couleurs plus profondes et une meilleure résolution d'image.

Enfin, cela reste encore à confirmer, mais les leaks laissent entendre que l'optimisation des jeux PS4 sur PS5 Pro concernerait également la fluidité du jeu. Sans proposer pour autant les 60FPS tant désirés pour Bloodborne, le jeu devrait tout de même disposer d'un nombre d'images/seconde plus élevé. Dès lors, on peut s'attendre au moins à une belle stabilité à 30FPS et, croisons les doigts, à des performances légèrement augmentées.