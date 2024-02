Décidément, c'est un peu la foire aux leaks et aux rumeurs concernant Bloodborne, et nous avons encore droit à de nouvelles informations qui ne manqueront pas de ravir les fans.

Ce mois de février 2024 est décidément très intense pour les amateurs de Bloodborne. Il y a quelques jours, le rédacteur en chef du média Game Informer avait révélé qu'une version PS5 et PC du titre de From Software avait été en développement à un moment donné. Il était conseillé de ne pas s'attendre à quelque chose étant donné qu'il n'y avait pas eu de nouvelles depuis des années. Eh bien, quelques jours plus tard, une autre source apporte de nouvelles informations.

Bloodborne sur PS5, c'est totalement mort ?

Cette fois, l'information provient d'un utilisateur nommé Head on the Block sur ResetEra, également connu précédemment sous le nom de I'm a Hero Too. Celui-ci a acquis une certaine notoriété pour avoir divulgué avec précision des informations sur les développements internes chez Atlus, notamment sur les jeux Persona. Cette personne a notamment prédit le développement de Persona 3 Reload l'année dernière.

L'utilisateur explique que le jeu Bloodborne ne sortira pas sur PS5, bien qu'il ait été bel et bien prévu à un moment donné. Le titre ne serait pas non plus prévu pour un portage PC, pour des raisons multiples qu'il n'explique pas en détail. Visiblement, c'était le studio Bluepoint qui était en charge du projet, notamment connu pour le remake de Shadow of the Colossus.

Une note d'espoir !

Pourtant, Head on the Block apporte un autre détail assez intriguant : selon lui, le jeu serait désormais prévu sur... PS6. Évidemment, il vaut mieux prendre toutes ces informations avec des pincettes, d'autant qu'entre-temps, l'utilisateur semble avoir été banni de ResetEra. Ce qui est certain en tout cas, c'est qu'il semble y avoir eu quelque chose de prévu à un moment donné concernant un portage de Bloodborne.

En août dernier, lors d'un stream, David Jaffe, célèbre pour être le créateur de God of War et Twisted Metal, a suscité l'excitation en révélant l'existence d'un projet visant à remettre Bloodborne au goût du jour. Cette annonce avait logiquement fait sensation à l'époque, conduisant Jaffe à préciser ses déclarations.