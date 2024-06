Alors que des millions de joueuses et joueurs sont en train de souffrir sur Elden Ring l'Ombre de l'Arbre-Monde, l'unique extension du jeu, d'autres pensent encore et toujours à Bloodborne. Le titre FromSoftware le mieux noté derrière la dernière pépite du studio. Un soft sorti en exclusivité sur PS4 en 2015, et qui mériterait une version améliorée avec un meilleur framerate ainsi que des temps de chargement réduits. Mais malgré toute l'envie de la communauté de revoir cette production, rien ne se passe et ça ne semble pas près d'évoluer dans le bon sens.

Le mirage Bloodborne Remake sur PS5

Depuis la sortie de Demon's Souls sur PS5, les rumeurs vont bon train sur le prochain projet de Bluepoint Games. Un studio indépendant racheté par PlayStation en 2021, et qui a jusque-là développé uniquement des remakes ou remasters. À plusieurs reprises, l'équipe s'est jouée des joueuses et des joueurs en publiant de très vagues teasings sur leur futur jeu. Dans les hypothèses, on a eu le droit à Metal Gear Solid Remake ou encore à Bloodborne Remake. Et pour le moment, ce ne sont que de pures théories. Mais s'il devait y avoir une relecture ou un simple remaster du titre de FromSoftware, Bluepoint Games ne serait pas aux commandes.

Le jour du rachat, Marco Thrush, le président de Bluepoint Games, a déclaré ceci à IGN : « Pour notre prochain projet, nous sommes actuellement en train de travailler sur du contenu original. Nous ne pouvons pas dire ce que c’est mais il s’agit de la prochaine étape de notre évolution ». Y'a-t-il eu du changement ? Non. Bluepoint Games travaille sur une nouvelle licence et ne s'occupe toujours pas d'un potentiel remake de Bloodborne. C'est Peter Dalton, à la tête du département technologique du studio, qui a (re)mis les points sur les i.

« Rien n'a changé depuis notre déclaration où l'on disait travailler sur un titre original. Tout prend du temps. Et nous sommes attachés à améliorer nos compétences » a indiqué Peter Dalton sur X. En effet, concevoir un jeu de zéro, sans jamais l'avoir fait, est totalement différent que de façonner un remake ou remaster d'une production existante. Quant à Bloodborne Remake, vous pouvez toujours espérer, ça ne mange pas de pain, mais faites-vous aussi une raison qu'il ne sortira peut-être jamais...