Bloodborne est l'un des FromSoftware préférés des fans. Son ambiance victorienne, sa direction artistique à tomber, sa musique épique et ses différents monstres ont soulevé la foule lors de sa sortie en 2015 sur PS4. Cela fait presque 10 ans, et malgré la mode des remasters et remakes, ce jeu culte n'a jamais eu le droit à une version améliorée. Alors même qu'un patch 60fps, avec une suppression des temps de chargement, suffiraient à combler de nombreuses personnes à travers le monde. Il y a peu, le titre a été aperçu dans l'application PlayStation Stars avec l'étiquette PS5. Un signe ?

Bloodborne sur PS5 pour les 10 ans du jeu ?

9 ans après son lancement, Bloodborne est un carton et c'est encore l'un des jeux les plus joués sur PS5 comme PS4. La preuve, s'il le fallait, que les fans ne se sont jamais détournés du chef d'oeuvre de FromSoftware. Et même s'ils se consolent avec Elden Ring l'Ombre de l'Arbre-Monde depuis quelques semaines, ce n'est pas pareil. Malgré leurs similitudes induites par le studio, les jeux sont bien différents l'un de l'autre et la communauté aimerait plus que tout pouvoir y rejouer dans de meilleures conditions. Les fans sont constamment sur le quai-vive d'une annonce et prennent volontiers pour argent comptant n'importe quel signe.

Il y a quelque temps, Bloodborne a donc été repéré dans le catalogue PlayStation Stars, le programme de fidélité, avec l'étiquette PS5. Pour quelle raison ? On ne sait toujours pas. Ce week-end, c'est le compte Instagram de PlayStation Italie qui a relancé la machine à spéculation. Une publication sur Bloodborne a été postée avec, encore une fois, le hashtag #PS5 alors que le jeu n'est disponible que sur PS4. Une boulette qui ne passe pas inaperçue.

Crédits : PlayStation Italie.

Les réactions des internautes à la boulette

Vraie boulette ou une façon de générer de l'engagement avec une production adorée ? Peut-être un peu des deux, qui sait... En tout cas, les internautes n'ont pas perdu le nord et réclament le retour de Bloodborne sur PS5. « Je comprend qu'une suite, c'est trop demander... mais est-ce qu'un patch 60fps sur PS5 est impossible aussi ? »; « J'attends un remaster ou une suite sur PS5 »; « Il y a intérêt qu'il y ait au moins une mise à jour 60fps sur PS5 »; « PS5 ? C'est un jeu PS4... qui peut se jouer éventuellement sur PlayStation 5 via la rétrocompatibilité. Malheureusement chez Sony, ils ne comprennent pas qu'il faut un remaster voire un remake digne de ce nom » peut-on lire sur le réseau social. Si vous êtes en manque de Bloodborne, un mod Graceborne sur PC crée ce qui se rapproche le plus d'une version PC du jeu... mais dans Elden Ring !

Source : Instagram PlayStation Italie.