Les fans de Bloodborne pourraient enfin voir leur patience récompensée. Depuis longtemps, les joueurs espèrent une mise à jour pour les consoles de nouvelle génération, et il semble que cette attente touche peut-être à sa fin. Des rumeurs circulent sur l'apparition d'une version PS5 de Bloodborne: The Old Hunters, laissant entrevoir une annonce imminente...

Bloodborne et les espoirs renouvelés

Depuis près de dix ans, Bloodborne, le RPG emblématique de FromSoftware, est resté une exclusivité de la PS4. Avec le temps, les attentes des fans pour une version optimisée pour la PS5 et éventuellement pour PC n'ont fait que croître. Bien que Sony n'ait pas encore confirmé officiellement cette mise à jour, une récente découverte alimente les spéculations.

Un utilisateur de Reddit a partagé une capture d'écran de l'application PlayStation Stars montrant Bloodborne: The Old Hunters étiqueté comme un jeu PS5. Cette information a été corroborée par d'autres utilisateurs, bien que certains indiquent que le lien redirige encore vers la page PS4 du jeu. Cette confusion pourrait indiquer une erreur ou une préparation discrète avant une annonce officielle.

Plus tôt cette année, des rapports ont suggéré que Bloodborne était en cours de développement pour la PS5 et le PC. Un utilisateur de ResetEra, Khan, a affirmé en février que le projet était "en cours à un moment donné", bien que cela fasse des années qu'il n'aient eu des nouvelles. De plus, Hidetaka Miyazaki, le directeur de FromSoftware, a exprimé le mois dernier qu'il n'était pas opposé à un portage PC de Bloodborne. Ces déclarations laissent entendre que le développeur est ouvert à l'idée, mais que la décision finale appartient à Sony.

Si les informations de PlayStation Stars sont correctes, cela montre que Sony envisage sérieusement de porter Bloodborne sur les consoles de nouvelle génération. Bien que cela puisse n'être qu'une erreur, cette apparition sur l'application PlayStation Stars offre une lueur d'espoir aux fans. Après des années d'attente et de spéculations, ce développement est le plus prometteur depuis longtemps.

Source : thegamer