De nombreux fans de Bloodborne sont résignés à ce que la licence appartenant à Sony ne donne plus jamais de signe de vie. Pour se consoler comme ils peuvent, ils surveillent de près les évolutions du très en vogue émulateur ShadPS4 sur PC. Celui-ci se met à jour régulièrement, et la dernière version en date permet d'enfin jouer au titre iconique de FromSoftware dans les meilleurs conditions possibles. À condition toutefois d'avoir une bonne machine, et surtout de détenir le jeu original sur PS4, au risque d'être accusé de piratage.

Bloodborne en 4K et fluide sur PC officieusement à portée de main

Actuellement disponible au public dans une version 0.4.0, l'émulateur ShadPS4 permet enfin, pour les détenteurs du jeu original, de jouer à Bloodborne sur PC dans de bonnes conditions. L'outil n'est toutefois pas encore dans un état optimal et continue d'évoluer, qui plus est de manière assez fulgurante. On peut désormais notamment y retrouver une meilleure compatibilité sur différentes machines, le support du touchpad ou encore un meilleur support de Vulkan. En parallèle, il existe une version plus avancée, mais celle-ci disponible pour quelques rares élus.

Tel est notamment le cas de GAMESMARK. Dans la vidéo ci-dessous, la chaîne YouTube nous présente Bloodborne tournant sur la version 0.4.1 de ShadPS4. L'émulateur permet ainsi de faire fonctionner le jeu emblématique de FromSoftware avec le son et sans mod pour être proprement lancé. Ce qui est le plus remarquable, c'est toutefois voir l'exclusivité PS4 dans toute sa gloire en 4K, et surtout à 100 FPS. Nous sommes donc très loin des 30 FPS bloqués sur PS4, et toujours pas officiellement débloqués sur PS5, ni même sur PS5 Pro, le Game Boost ne pouvant hélas pas faire des miracles.

Pour obtenir ce résultat sur cette émulation PC de Bloodborne, GAMESMARK est cependant particulièrement bien armé. Il est en effet question d'une machine équipée d'une RTX 4070, d'un processeur AMD Ryzen 5 7600X et de 32 Go de RAM DDR5. Doucement mais sûrement, le monumental Bloodborne se pare en tout cas d'une version PC officieuse, en attendant sans trop y croire que Sony se décidera enfin un beau jour à prendre les choses en main.

Source : GAMESMARK sur YouTube