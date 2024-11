Bloodborne prépare quelque chose et pour de bon cette fois. Une surprise arrive et les fans sont déjà au rendez-vous.

Surprise ! L’annonce tant attendue par de nombreux fans est peut-être sur le point d’être faite. Sans crier gare FromSoftware vient de mettre le feu aux poudres et il faut dire que le brasier a rapidement pris. Quelque chose se trame pour Bloodborne, cette fois c'est sûr…

Bloodborne nous prépare une surprise, l'arrivée d'un vrai patch PS5 ?

Les rumeurs autour d’un remake ou d’un remaster de Bloodborne existent depuis des lustres. Énormément de joueurs espèrent que le jeu aura le droit à un coup de frais depuis un bon moment. Disponible depuis 2015, Bloodborne a très mal vieilli sur PS4. La faute à sa technique qui a pris très cher au fil du temps. C’était l’un des points noirs du soft à l’époque et rien n’est venu arranger les choses depuis. Aliasing, framerate parfois aux fraises, temps de chargement un peu long… avec la sortie de la PS5 Pro, beaucoup s’attendaient à ce que le jeu puisse profiter du fameux Game Boost censé améliorer les jeux nativement, mais il n’en est rien comme on a pu le voir lors de notre test.

Mais voilà que Bloodborne nous prépare une grosse maintenance. Une maintenance d’une durée de près de 4 heures durant lesquelles le jeu sera totalement inaccessible en ligne. Si déjà une maintenance de sorte est surprenante pour un jeu qui ne bouge plus depuis des années, c’est surtout la date de celle-ci et le fait qu’elle soit annoncée bien en amont qui interroge.

La maintenance de Bloodborne est en effet prévue pour le 4 décembre 2024 (le 3 décembre 2024 pour nos camarade outre atlantique). Ça ne vous dit rien ? C’est une date qui fait pourtant beaucoup parler puisqu’elle est présente dans un trailer partagé par PlayStation il y a un moment de ça et fait l'objet de très nombreuses rumeurs et théories. Un évènements PlayStation ? De grosses annonces ? La coïncidence est ici un peu grosse...

Une capture de notre cru.

Une surprise arrive, l'évènement PlayStation se confirme encore ?

Quoi de mieux comme cadeau que d’annoncer l’arrivée d’un patch ou de quoi que ce soit d’autre sur l’un des jeux les plus appréciés de la PS4 ? Pour l’heure, on théorise, mais ce qui est sûr c’est que Bloodborne sera prochainement mis à jour sur PS4. On croise les doigts pour le reste, mais on garde surtout l'œil bien ouvert. D’après de nombreuses rumeurs, ce serait à cette date qu’un événement pourrait avoir lieu. Ajoutons à cela que c’est la période du 30e anniversaire de PlayStation. Quelques annonces ont déjà eu lieu, mais d’autres sont potentiellement attendues.