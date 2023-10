Depuis 2015, les fans de Bloodborne ne cessent de guetter la moindre information sur une potentielle suite ou une version PC. Pour satisfaire cette envie, les joueurs se lancent dans la plupart des Souls-like reprenant cette ambiance gothique si chère au jeu initial. C'est dans ce contexte d'attente interminable qu'est arrivé Lies of P. Le jeu des Coréens de Neowiz est rapidement considéré comme un des successeur spirituel du titre de FromSoftware et il a reçu à cet effet un accueil assez chaleureux. Cependant, des joueurs trouvent des similitudes entre les deux jeux et certains ont décidé de pousser le vis encore plus loin.

Un crossover entre Lies of P et Bloodborne ?

Dès son annonce, Lies of P s'est imposé comme un Bloodborne-like parfait pour attendre une éventuelle suite ou portage PC et PS5. Alors que Yharnam du titre de FromSoftware rappelle l'architecture anglaise à l'époque victorienne, l'on peut imaginer Krat comme une version plus gothique française. La pluie, les bruitages et cette scie à os, ne fait-elle pas penser à une arme de Bloodborne ? La possibilité de taper à distance à l'aide d'une arme pour le jeu de FromSoftware ou à l'aide du bras Légion dans le titre de Neowiz. Finalement, de nombreux points sont raccords alors un moddeur a décidé d'ajouter l'élément manquant pour faire de Lies of P un véritable substitut de Bloodborne : la tenue du chasseur.

Ainsi, le mod Bloodborne Hunter est disponible sur Nexus Mods et permet de transformer le costume de Mad Donkey par le masque classique et le fameux trench-coat visible dans le soft de 2015. Le boss se trouvant dans la première partie du jeu, il ne restera plus qu'à obtenir la scie à os récupérable dans le district de Malum et votre marionnette devient, non pas un véritable petit garçon, mais bien le chasseur tant manqué. Cela ne comblera pas tout à fait le manque d'information autour d'un quelconque avenir pour la licence de la firme japonaise, mais cela reste mieux que rien pour les plus impatients. Il faut dire que les deux univers se marient à la perfection et on aurait presque l'impression de voir un spin-off de Bloodborne avec les images de ce mod.

Toujours pas de portage ou de remake à l'horizon

Malheureusement, Sony ne semble pas décidé à exhausser les prières de la communauté. Plusieurs rumeurs laissent entendre l’arrivée d'un Blooborne Remake ou remaster sur PS5 et PC, mais rien de concret pour l'instant. Il faut dire que quand Bluepoint annonce travailler sur une refonte d'un titre du catalogue de Sony, cela a de quoi redonner de l'espoir. En attendant, les joueurs PC peuvent compenser avec ce mod qui leur donnera légèrement l'illusion de se replonger dans le jeu. Plus de 3000 ont déjà succombé à la tentation.