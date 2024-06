Bloodborne, exclusivité PS4 sortie en 2015, reste un jeu culte pour de nombreux joueurs, ainsi que pour Hidetaka Miyazaki, le directeur de FromSoftware. Ce jeu a rapidement conquis une nouvelle base de fans grâce à son ambiance unique et son gameplay exigeant. Bloodborne n’a reçu qu’une seule extension, intitulée The Old Hunters, laissant les joueurs désireux de plus de contenu, qu'il s'agisse d'un remaster, d'un portage ou d'une suite...

La position de Miyazaki sur une suite de Bloodborne

Depuis des années, les fans réclament une suite à Bloodborne. Cependant, Miyazaki a souvent souligné que la décision ne lui appartient pas, mais revient à Sony, détenteur de la propriété intellectuelle. Malgré l’enthousiasme palpable des fans, souvent visible sur les réseaux sociaux avant les annonces de nouveaux jeux, Sony n’a pas encore répondu à ces demandes.

Récemment, dans une interview avec Game Informer, Miyazaki a évoqué Bloodborne avec émotion. Lorsque le journaliste Brian Shea a partagé que Bloodborne avait été le premier jeu de FromSoftware à vraiment le captiver, Miyazaki a répondu avec enthousiasme : "Je suis très heureux d’entendre cela. Bloodborne est également un jeu spécial pour moi. Je suis très, très heureux de l’entendre dire."

Shea a ensuite demandé ce qui rend Bloodborne si particulier parmi les nombreuses créations de Miyazaki. Le directeur a expliqué : "Pour plusieurs raisons. La première est que ce fut probablement l’un des cycles de développement les plus difficiles que nous ayons eu du point de vue du studio. La seconde, peut-être plus importante, est le caractère personnel de ce projet pour moi. J'ai intégré beaucoup de mes propres idées dans ce jeu, que ce soit l’histoire, la construction du monde ou même les mécaniques et systèmes de jeu. C’est peut-être la plus forte réflexion de ma propre saveur de jeu que l’on puisse expérimenter."

Réflexion sur l'impact du jeu

Bloodborne se distingue non seulement par son gameplay et son univers, mais aussi par l’empreinte personnelle de Miyazaki. Son développement difficile et son caractère personnel en font une œuvre unique dans le panorama des jeux vidéo. Cette profondeur et cette authenticité résonnent chez les joueurs, contribuant à sa renommée durable. L’attente des fans pour une suite ou un remaster montre l'impact profond que Bloodborne a eu. La passion et l’engagement des joueurs témoignent de la place spéciale qu’occupe ce jeu dans l’industrie.