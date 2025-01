C'est du moins ce qu'avancé Shuhei Yoshida, qui a quité PlayStation fin novembre dernier après 31 ans de bons et loyaux services. Patron de la branche gaming de Sony durant les ères PS3/PS4, celui-ci a ainsi vu naître la légende Bloodborne par FromSoftware sur cette dernière. Dans une interview après son départ de PlayStation, celui-ci s'est fendu de sa propre théorie quant à l'assourdissant silence du géant japonais autour de cette exclusivité pourtant très populaire.

La patate chaude Bloodborne remise sur le tapis

Bloodborne va bientôt fêter ses 10 ans, et tout porte à croire que les fans n'auront rien à se mettre sous la dent pour cet anniversaire charnière. Même si PlayStation a joué avec les nerfs des fans dans la vidéo de ses 30 ans, l'exclusivité phare semble pour l'instant enfermée dans une Nuit éternelle. Selon Shuhei Yoshida, ancien patron du géant japonais, dans une interview auprès de Kinda Funny Games, ce ne serait toutefois pas la faute de PlayStation.

« Je me souviens que Hidetaka Miyazaki [directeur du jeu et PDG de FromSoftware] adorait Bloodborne, ce qu'il avait créé. Ma théorie est donc qu'il ne serait pas contre revenir sur cette licence, mais qu'il est actuellement trop occupé et ne peut donc pas s'en charger lui-même. Sauf qu'il ne veut pas que quelqu'un d'autre touche à son bébé. Et PlayStation respecte son souhait. C'est en tout cas ma théorie, je ne vais pas révéler de secret professionnel ». Selon lui, le PDG de FromSoftware n'aurait donc confiance en personne d'autre pour offrir un second souffle à un Bloodborne revêtant une valeur très personnelle pour lui.

Ceci étant dit, Hidetaka Miyazaki s'était en juin dernier fendu de sa propre interview, dans laquelle il expliquait que lui et FromSoftware n'étaient pas contre un portage ou un Remake/Remaster de Bloodborne, mais que cela dépendait entièrement de Sony, détenteur de la licence. Le PDG de FromSoftware avait également salué l'excellent travail de Bluepoint Games sur le superbe Remake PS5 de Demon's Souls. Ainsi, à qui revient vraiment la faute s'agissant de l'absence totale d'une remise au goût du jour de Bloodborne sous quelconque forme ? Le mystère reste entier, et les fans du jeu ne sont guère plus avancés quant à l'avenir.

Source : Kinda Funny Games