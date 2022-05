Alors que l'on apprend que Blood Bowl 3 rentre en nouvelle phase de bêta, nous avons eu l'opportunité d'approcher le jeu en avant première, on vous dit tout en détail et en vidéo.

Nous avons pu découvrir les nouveautés de chez Big Ben, ce fut l'occasion pour l'intrépide Damien et notre combattant vétéran Joniwan d'approcher Blood Bowl 3. On retrouve toujours Nacon aux commandes, mais le jeu donne t-il envie ? Réponse ci-dessus en vidéo !

De belles nouveautés pour ce Blood Bowl 3 ?

12 équipes au lancement, avec aussi de nouvelles par rapport au deuxième épisode et la promesse d'en avoir de d'autres plus tard via des contenus additionnels. Ce Blood Bowl 3 devrait être aussi l'occasion d'ajouter de nombreux nouveaux outils de customisation pour les équipes, notamment au niveau des peintures, des skins, etc. Il sera même possible de customiser les arbitres et les pom-pom girls. Ca fait rêver. Les développeurs semblent vraiment vouloir rapprocher le jeu de figurine notamment dans les noms de peintures (pour les amateurs).

Ca va saigner

Il y aura aussi de nouveaux modes de jeux pour ce Blood Bowl 3, et un Mode Campagne un peu différent, avec la possibilité de jouer l'équipe de son choix. Bref, si vous voulez en savoir plus sur ce jeu de sport un peu bourrin (l'esprit Blood Bowl est bien respecté) on vous conseille le visionnage de la vidéo ci-dessus.

Pour le este, le jeu devrait tourner cette fois sous Unreal Engine avec une direction artistique toujours convaincante. Le jeu est prévu pour fin 2022 sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Series et Nintendo Switch. En attendant, Cyanide et Nacon vont organiser une nouvelle phase de beta fermée dont l'inscription se déroulera par ici.