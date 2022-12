Le studio indépendant polonais Bloober Team a la bougeotte. Les développeurs travaillent sur un troisième projet, au minimum, qui a été annoncé ce mercredi 14 décembre.

Bloober Team révèle être sur un nouveau jeu d'horreur

Et de trois pour Bloober Team. Un troisième jeu en cours de développement annoncé alors que nous n'avons pas de dates de sortie ni pour le remake de Silent Hill 2, ni pour Layers of Fears. Gageons que le studio a prévu son coup en amont pour ne pas se laisser déborder au point de peut-être négliger un ou plusieurs jeux. Mais on verra.

Pour l'instant, place à la bonne nouvelle pour les férus d'horreur. Les créateurs d'Observer, Blair Witch ou Layers of Fear ont donc décroché un nouveau contrat auprès de Private Division. L'éditeur d'Ancestors The Humankind Odyssey, The Outer Worlds...

Qu'est-ce que l'on sait ? Quelque chose que l'on pouvait prédire à l'avance sans être médium, ce sera un jeu d'horreur. Piotr Babieno, président-directeur général de Bloober Team, parle même d'un survival-horror. Intéressant...

Notre prochain projet est un jeu survival-horror qui nous aidera à devenir un studio phare dans le secteur du jeu d'horreur. J'accueille avec reconnaissance cette coopération avec Private Division, pour leur ouverture au dialogue et l'expertise dont ils nous font bénéficier. Nous ne percevons pas cela comme une relation éditeur-développeur typique, mais plutôt comme un ami qui nous soutiendrait et nous encadrerait quand nous en avons le plus besoin.

Un indice à croquer au moins ? Non, hormis une large fenêtre de sortie. Il ne faut pas attendre ce nouveau jeu avant 2025. Layers of Fears et Silent Hill 2 Remake étant sûrement les deux grosses priorités actuelles du studio.