L'affaire est connue : Blizzard travaille actuellement sur plusieurs projets, à l'image des très attendus Overwatch 2 et Diablo IV. Malgré leur renommée, il n'y a rien de vraiment neuf sous le soleil : ce sont des licences bien connues qui n'ont plus grande chose à prouver (quoique ?).

Pour autant, il souffle comme un vent de fraicheur du coté d'Irvine. En effet, Blizzard vient de dévoiler via son compte Twitter officiel le développement d'un tout nouveau projet. Voyez plutôt :

Le site officiel nous en apprend heureusement un peu plus sur ce mystérieux projet, car Blizzard manque de main d'œuvre, et n'hésite pas à appâter le chaland :

Blizzard se lance dans une nouvelle quête. Nous partons pour un voyage à destination d'un tout nouvel univers : un tout nouveau jeu de survie pour PC et consoles. Un endroit rempli de héros que nous n'avons pas encore rencontrés, d'histoires qui n'ont pas encore été racontées et d'aventures qui n'ont pas encore été vécues. Un vaste royaume de possibilités qui attend d'être exploré.

Chaque histoire a besoin d'un conteur. Et chaque monde a besoin de bâtisseurs. Et si c'était vous ?