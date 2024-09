Il y a un petit moment de ça, Blizzard, créateur de World of Warcraft ou encore Overwatch 2, nous annonçait le développement d’un jeu de survie ambitieux en monde ouvert. Le célèbre éditeur/développeur voulait visiblement changer un peu d’horizon.

Début 2024, le couperet est malheureusement tombé. À cause de problèmes visiblement impossibles à surmonter pour le studio, le jeu est tué dans l’œuf. Mort et enterré, Odyssey ne verra donc jamais le jour, jusqu’à il y a peu.

Le jeu secret de Blizzard aurait leaké, les images sont partout

C’est sur un réseau social russe très connu du nom de VK que de premières images ont été dévoilées. Elle ont par la suite été diffusées un peu partout. Des images de gameplay du fameux Projet Odyssey donc, le jeu avorté de Blizzard. Si l’on ne peut bien évidemment pas vraiment vérifier les dires de celui qui les a postées, dans la mesure où il s’agit ici d’une toute nouvelle licence dont nous ne savions rien, sur le papier, c’est quand même très probable.

Les images publiées sur certains hébergeurs nous dévoilent un jeu de survie tout ce qu’il y a de plus classique. On y retrouve un lot d’outils et de ressources, ainsi que quelques statistiques. On est en terrain connu. Un logo fait aussi référence à ce fameux Projet Odyssey, comme le nom des joueurs en phase de test interne. Le jeu devait en effet être multijoueur, comme beaucoup de titres similaires.

On notera aussi une patte artistique assez proche de ce que Blizzard a l’habitude de faire. Et ce, même si, on le voit, il restait encore pas mal de travail. C'était visiblement très coloré, un peu cartoon, non loin d'un World of Warcraft. A première vue, on était également une fois encore dans un monde d'heroic fantasy.

Si l’on prend les images pour ce qu’elles prétendent être, les développeurs avaient visiblement une base plutôt solide entre les mains avant d’interrompre la production. Pour rappel lors de l'annulation, le studio avait déclarait que c'était pour des soucis technique que le jeu avait été abandonné, peu de temps après le rachat d'Activision Blizzard par Xbox.

Dommage, un jeu de survie signé Blizzard aurait pu titiller la curiosité de beaucoup de fans.

Mais pour l’heure, on peut s’asseoir dessus. Toutefois, pour rappel, Blizzard travaille actuellement sur le développement d’un nouveau jeu JcE (PvE), dont on ne sait encore pas grand-chose, si ce n’est que ça recrutait encore il y a quelques mois de ça.