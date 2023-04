Sortie en 2019, Blasphemous fait partie de ces excellentes surprises de la scène indépendante qui aura marqué de nombreux joueurs. En mélangeant le meilleur du metroidvania et du souls-like, le studio espagnol The Game Kitchen a su se démarquer de la concurrence. Bien qu'il ne soit pas exempt de défaut, Blasphemous premier du nom offre un voyage macabre dépaysant dans un univers inspiré de divers folklores et croyances. L’annonce d’une suite avait donc toutes les chances de faire monter la sauce chez les amoureux du genre.

Blasphemous 2 arrive très arrive sur consoles et PC

Après nous avoir teasé son arrivée il y a près de deux ans maintenant, Blasphemous 2 a profité du dernier Nintendo Indies pour se montrer et nous annoncer une excellente nouvelle dans la foulée.

De retour dans le même univers dark fantasy et brutal du premier opus, on devra une nouvelle fois arpenter des niveaux vicieux en décimant monstres et boss extrêmement dangereux sur notre chemin.

Bien entendu, les phases de plateforme seront toujours aussi nombreuses et des nouveautés seront présentes. Notamment de nouvelles armes, des compétences inédites et des artefacts encore jamais vus. Ce premier aperçu du jeu nous dévoile notamment une grande variété de mouvements et des créatures qui s'annoncent aussi fascinante que dérangeante. Ça promet. Cerise sur le gâteau, il ne faudra pas attendre bien longtemps avant de pouvoir mettre la main sur la bestiole.

Blasphemous 2 sera disponible dès cet été sur PS5, Xbox Series, PC, et Nintendo Switch. Nous n’avons pas encore de date de sortie précise pour le moment, mais ça ne devrait pas trop tarder non plus. Pour le moment, on vous laisse vous rincer l’œil sur la bande-annonce prometteuse ci-dessous.

Notez enfin que le dernier Nintendo Indies en date nous a également permis de découvrir plusieurs autres petites pépites comme le très attendue Oxenfree 2, pour ne citer que lui.