Blade Runner n'a curieusement pas eu le droit à beaucoup de jeux vidéo à son sujet si ce n'est un épisode en 1997 qui fut développé à l'époque par Westwood Studios, équipe derrière un certain Command and Conquer. Si tout ceci est de l'histoire ancienne, il semblerait qu'un nouveau titre soit en préparation sur la licence.

Blade Runner de retour sur nos PC et consoles ?

C'est une nouvelle fois le toujours très renseigné Tom Henderson qui est derrière cette information : Le studio et éditeur 110 Industries aurait acquis la licence pour créer un nouveau jeu Blade Runner. On ne sait pas grand-chose de plus sur le jeu si ce n'est qu'une bande annonce de type "cinématique" devrait sortir bientôt. Peut-être à l'occasion des festivités du Summer Game Fest ?

Pas pour tout de suite

Notons tout de même que le fondateur d'EA, Trip Hawkins, a rejoint 110 Industries plus tôt cette année en tant que conseiller du conseil d'administration. Le studio a donc en son sein un ponte de l'industrie du jeu vidéo même si il n'est pas développeur.

Enfin ce jeu Blade Runner ne serait pas prévu pour une sortie avant 2025. Ce qui laisse encore pas mal de temps de développement.

À votre avis, de quel genre de jeu peut t-il s'agir ? Dites nous dans la section commentaire.