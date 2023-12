Blade, le prochain gros jeu Marvel, se dévoile un peu plus après son annonce aux Game Awards 2023 avec des nouvelles images. Ça donne envie d'y jouer, et vous allez vite comprendre pourquoi.

La cérémonie des Game Awards 2023 n'a pas seulement servi à remettre des prix à des jeux divers et variés. Ce fut également l'occasion de découvrir des nouveaux trailers. Parfois, c'était pour des jeux qu'on connaissait déjà. Mais il y avait également des visages inconnus au bataillon, comme Blade. C'est la dernière création en date d'Arkane Lyon, et elle vient tout juste de se dévoiler davantage sur la Toile.

Des concepts art pour Blade

Pour rappel, ce jeu d'action-aventure en vue à la troisième personne va nous mettre dans la peau de Blade. Si vous ne le connaissez pas, sachez qu'il s'agit d'un chasseur de vampires légendaire dans l'univers Marvel. Il est apparu pour la première fois en 1973 dans The Tomb of Dracula #10, et on le doit à Marv Wolfman et Gene Colan. En vérité, c'est un dhampir, un hybride humain-vampire possédant des capacités surhumaines qui impactent sa force, sa vitesse, son agilité, etc. C'est également un épéiste et un tireur d'élite. Avec de tels pouvoirs et aptitudes, ça promet de belles séquences d'action.

L'aventure prendra place dans un Paris un peu différent de celui qu'on connaît aujourd'hui. Jusqu'ici, on ne pouvait pas vraiment s'avancer sur le sujet, mais c'est maintenant possible grâce à des concepts art dévoilés par le studio. On y voit Blade en train d'observer la ville sur un toit, en train de se préparer à s'infiltrer quelque part, et en plein combat contre ce qui semble être une nuée de chauves-souris. Alors oui, ce ne sont pas des images in-game, c'est encore un peu tôt, mais ça donne une idée du ton de l'ambiance. Et clairement, ça donne envie.

Une exclusivité Xbox Series ?

Blade a récemment fait beaucoup parler de lui, mais pas forcément pour les bonnes raisons. En effet, il a fait débat dans la communauté suite à une rumeur. Vous n'êtes peut-être pas sans savoir qu'Arkane Lyon fait partie de Bethesda Softworks, lui-même sous l'égide de Microsoft. Du coup, est-ce que le jeu va être une exclusivité Xbox Series X/S ? VG247 a demandé des clarifications à Bethesda, qui a refusé de commenter pour le moment. Voilà qui n'est pas rassurant pour la PS5.

Ce n'est pas sans rappeler la situation de The Outer Worlds 2 d'Obsidian Entertainment. Ce dernier a été annoncé sur Xbox Series X/S et PC, mais la disponibilité PS5 reste en suspens. C'est Matt Booty, le responsable des Xbox Game Studios, qui aura le dernier mot. Bien évidemment, Marvel's Blade n'est pas tout à fait dans la même situation, notamment parce que c'est une propriété intellectuelle inédite. On espère en savoir plus dans les mois à venir.