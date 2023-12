Lors des Game Awards 2023, Arkane Lyon a annoncé son prochain titre, un jeu d'action-aventure en troisième personne basée sur le chasseur de vampires légendaire de Marvel, Blade. Le jeu, qui se déroulera à Paris, marque un tournant majeur pour le studio.

Blade, une exclusivité Xbox ?

La révélation de Marvel’s Blade par Arkane Lyon aux Game Awards a créé la surprise, avec de nombreuses questions soulevées sur son éventuelle exclusivité Xbox. En fait, Arkane Lyon, faisant partie de Bethesda Softworks sous l'égide de Microsoft, soulève des interrogations quant à l'exclusivité du jeu sur la Xbox Series X/S. VG247 a cherché à obtenir des clarifications de Bethesda sur les plateformes qui accueilleront le jeu, mais Bethesda a refusé de commenter pour le moment...

Ce n'est pas la première fois qu'un jeu d'un studio détenu par Microsoft est sujet à des spéculations sur son exclusivité. Par exemple, The Outer Worlds 2 d'Obsidian Entertainment a été annoncé pour la Xbox Series X/S et PC, mais la décision finale n'a pas encore été prise par Matt Booty, le responsable des Xbox Game Studios pour une disponibilité sur PS5.

Contrairement à The Outer Worlds 2, une suite d'une franchise existante sur plusieurs plateformes, Marvel’s Blade est une nouvelle propriété intellectuelle, ce qui rend la situation différente et suscite davantage de questions sur son exclusivité... Et on peut comprendre la crainte des joueurs PlayStation.

Les autres exclusivités Microsoft

En ce qui concerne les exclusivités sur console, Microsoft a annoncé le lancement de Senua’s Saga: Hellblade 2 pour 2024, après Towerborne et Ara: History Untold. Avec le rachat d'Activision Blizzard, on peut s'attendre à une augmentation des exclusivités pour la Xbox Series. Il reste à voir si Blade fera partie de ces exclusivités. De son côté, Sony ne s'est pas embarrassé de cette question avec son Marvel's Spider-Man.

C'est qui Blade ?

Blade, de son vrai nom Eric Cross Brooks, est un personnage de Marvel Comics, créé par Marv Wolfman et Gene Colan. Apparu pour la première fois en 1973 dans The Tomb of Dracula #10, Blade est un chasseur de vampires dédié à éradiquer tous les vampires du monde. Il est unique en tant que dhampir, un hybride humain-vampire depuis sa naissance tragique, possédant des capacités surhumaines telles que la force, la vitesse, l'agilité, une guérison accélérée, et une immunité aux morsures de vampire. Blade est également un maître artiste martial, un épéiste et un tireur d'élite, et il a une connaissance approfondie du folklore des vampires. ​