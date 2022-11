Disponible au sein de 39 pays, le film de Ryan Coogler Black Panther Wakanda Forever semble faire un beau carton. En France par exemple on peut noter plus de 1,5 million d'entrées en 5 jours en faisant le meilleur lancement cinéma de l'année dans l'Hexagone.

Un succès pour Black Panther mais...

Aux États-Unis, Black Panther : Wakanda Forever vient de remporter pas moins de 180 millions de dollars de recette au cours du week-end. C’est certes 11% de moins que le premier film mais cela reste malgré tout le meilleur démarrage de tous les temps pour un mois de novembre, un record donc. Comme quoi le cinéma a encore de beaux jours devant lui.

Il y a toutefois un hic pour être un véritable carton sur le long terme, car le film n'est pas diffusé en Chine et il y a peu de chance qu'il puisse l'être un jour à moins de remonter totalement celui-ci. En effet, d’après The Hollywood Reporter, les autorités locales auraient décidé de blacklister le film Marvel en raison de la présence d’un couple LGBTQ+ dans le scénario.

Ayo et Aneka, un couple LGBT qui ne passe pas en Chine.

Plus évident, le film ne va pas non plus sortir en Russie à cause de la guerre en Ukraine. Ce qui mine de rien prive le film Black Panther de plusieurs millions de spectateurs potentiels. Difficile sans la Chine de briser un record façon Avatar avec ses 2,847 milliards de dollars à l'international.

Que pensez-vous du film Black Panther Wakanda Forever ? Comprenez-vous le succès de celui-ci ?