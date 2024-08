Disponible depuis le 20 août sur PC et PS5, Black Myth Wukong explose tous les records, notamment grâce au public chinois soutenant son poulain Game Science. Les détenteurs d'une Xbox Series X/S restent cependant pour l'heure sur la touche, et la situation n'est a priori pas prête de changer de sitôt.

Technique d'esquive de Black Myth Wukong sur Xbox Series

Black Myth Wukong est officiellement une claque à plus d'un titre. Porté par le studio chinois Game Science et un Unreal Engine 5 bien exploité, il s'agit de l'un des plus gros lancements de l'année, voire de l'histoire, en tout cas sur PC. Fort d'un pic dépassant les 2 millions de joueurs connectés simultanément sur Steam, le titre défie les statistiques de la plateforme de Valve en battant à plates coutures des jeux très populaires sur cette dernière comme Cyberpunk 2077, DOTA 2 ou encore PUBG. Sur PS5, Black Myth Wukong semble également bien se porter, malgré quelques soucis techniques. Grosse ombre au tableau : une version Xbox Series qui se fait désirer.

Cela n'est toutefois pas à imputer à un quelconque accord d'exclusivité entre Sony et Game Science. La situation est plus terre-à-terre que cela : le studio chinois fait face à des problèmes techniques pour proposer une version suffisamment stable de Black Myth Wukong sur Xbox Series. Les consoles de Microsoft avaient déjà fait le coup avec Baldur's Gate 3, Larian ayant eu beaucoup de mal à faire fonctionner l'écran scindé en coopération sur Series S, étant forcé de sortir le jeu plus tard sur ces plateformes.

La Xbox Series S joue à nouveau le rôle du vilain petit singe ?

Tout porte à croire que la Series S est encore responsable du délai concernant Black Myth Wukong. Alors que la PS5 semble déjà un peu tousser sur le titre sous Unreal Engine 5, la situation doit en principe être encore plus délicate sur la console la moins chère (et fatalement moins puissante) de Microsoft. Un représentant du géant américain a souhaité réagir sur ce point : « Nous sommes excités pour le lancement du jeu sur Xbox Series X/S et travaillons avec Game Science en ce sens. Nous voulons nous assurer que Xbox est la meilleure plateforme pour les joueurs, et les grands jeux sont au centre de cette volonté ».

La question qui brûle les lèvres des joueuses et joueurs Xbox Series est toutefois : « Quand ? ». Là-dessus, aucune réponse concrète n'est hélas pour l'instant à rapporter s'agissant de l'arrivée de Black Myth Wukong sur ces consoles bien problématiques à leurs dépends, Microsoft refusant catégoriquement qu'un jeu ne sorte pas simultanément sur les deux modèles.

