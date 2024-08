Environ une semaine après sa sortie sur PC et PS5, il est l'heure d'un premier bilan pour Black Myth Wukong, et celui-ci est proprement explosif. Le titre du studio chinois Game Science semble bien parti pour être l'un des plus gros succès commerciaux vidéoludiques de l'année.

Black Myth Wukong continue sa course aux records surréalistes

Après avoir défrayé la chronique sur Steam, en battant à plates coutures des tauliers de la plateforme de Valve, les premiers chiffres de vente de Black Myth Wukong commencent à se faire connaître. Et ils se montrent tout aussi astronomiques. Si l'on en croit son studio Game Science, le titre s'est vendu, trois jours seulement après son lancement, à plus de 10 millions d'exemplaires, toutes plateformes confondues. Les joueurs se sont par ailleurs fendus d'avis globalement très positifs à son égard, saluant la performance artistique et technique du jeu, ainsi que son gameplay nerveux et épique.

Bien entendu, un succès aussi colossal, et nombre de ces évaluations dithyrambiques, sont en grande partie dû à l'engouement du public chinois. Le consultant Daniel Camilo étaye ce fait en indiquant que, après la sortie de Black Myth Wukong, les stocks de PS5 ont été littéralement pris d'assaut en Chine. À tel point que la console de Sony est actuellement en rupture dans l'Empire du Milieu, relançant malheureusement dans l'exercice l'intérêt des scalpeurs à son égard. Même constat pour le PC et ses composants, le titre développé sur l'Unreal Engine 5 demandant une machine très robuste pour en profiter pleinement.

Un voyage vers l'ouest qui n'est pas encore terminé

Malgré plusieurs controverses à son sujet et concernant son studio, Black Myth Wukong se présente donc comme un énorme succès commercial. Mais le voyage vers l'ouest de Game Science n'est pas encore terminé. Il travaille en effet sur l'optimisation de son jeu pour le rendre sortable sur Xbox Series, et les versions PC et PS5 déjà en circulation ont encore besoin d'être peaufinées. Quoi qu'il en soit, le studio chinois semble avoir bien réussi son entrée sur l'impitoyable marché des jeux AAA. Rendez-vous dans quelques jours pour apprendre quels autres records Black Myth Wukong a battu avec son bâton extensible ?

Sources : Game Science ; Daniel Camilo sur X.com