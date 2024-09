Grâce à son immense succès depuis sa sortie, Black Myth Wukong a attiré beaucoup d'attention. De nombreux esprits créatifs se sont ainsi déjà mis au travail pour radicalement transformer le titre de Game Science. Ce tant pour l'améliorer que pour complètement changer l'expérience de jeu globale.

Black Myth Wukong déjà métamorphosé par la communauté

Il y a des signes qui ne trompent pas pour dire qu'un jeu est un carton. Le fait que la communauté se fende déjà de différents mods pour Black Myth Wukong, une semaine seulement après sa sortie sur PC et PS5, est un indicateur fort en ce sens. Qu'il s'agisse d'améliorer les performances, les graphismes ou l'expérience de jeu, les moddeurs n'ont pas traîné pour le titre de Game Science. S'agissant des performances et des graphismes de Black Myth Wukong, on peut notamment citer BMWK-SPF, le mod le plus téléchargé à ce jour pour le jeu, qui optimise grandement le jeu. Nous avons ensuite Enhanced Wukong Visuals, pour une claque graphique plus belle encore.

Nous avons également divers mods cosmétiques qui ont déjà fait leur apparition. Le plus amusant étant celui permettant de transformer le Prédestiné en Goku. Un choix fort à propos, compte tenu du fait que Dragon Ball s'inspire, comme Black Myth Wukong, du célèbre conte Voyage vers l'Ouest. Les fans de Final Fantasy 7 peuvent également incarner Tifa, si cela les intéresse. Même les amateurs de Star Wars sont servis, avec la possibilité d'incarner Dark Maul. À noter toutefois que ces apparence ne fonctionne qu'avec le premier set d'armure du jeu, et sera donc rapidement obsolète.

Crédit : norskpl

Plusieurs mods remarquables pour moins souffrir

D'autres moddeurs se sont attelés à grandement améliorer l'expérience de jeu de Black Myth Wukong. Sur ce point, nous avons notamment Simple Map, qui permet de plus facilement se retrouver dans les immenses et labyrinthiques chapitres du jeu, afin de ne manquer aucun secret. Nous avons également RebirthPoint, permettant de créer un Autel n'importe où pour se soigner à l'envi. Enfin, Better Dodge permet de contrebalancer l'aspect Souls-like de certains combats particulièrement ardus.

Grâce aux mods, le titre de Game Science devient donc nettement plus accessible, performant et, pour certains, amusants que dans sa version de base. Voilà en tout cas un autre signe fort de son impact indéniable dans la sphère vidéoludique.

Source : Nexus Mods