Depuis son arrivée sur PC et PS5, Black Myth Wukong défraie la chronique avec des chiffres absolument hallucinants, notamment grâce à l'engouement du public chinois pour son poulain vidéoludique. Les joueuses et joueurs Xbox Series manquent cependant la fête, avec une triste nouvelle qui se confirme les concernant.

L'énorme problème de Black Myth Wukong sur Xbox Series se confirme

Une semaine après sa sortie, Black Myth Wukong est probablement l'un des plus gros cartons commerciaux de l'année au sein de l'industrie vidéoludique. Trois jours à peine suite à son lancement, le titre du studio chinois Game Science aurait dépassé les 10 millions de copies vendues sur PC (avec un succès retentissant sur Steam) et PS5. Des chiffres qui auraient pu être encore plus colossaux, si seulement le jeu était sorti sur Xbox Series.

Hélas, cette version de Black Myth Wukong fait l'objet d'un report d'une durée indéterminée. Si l'on en croit le généralement bien informé leaker eXtas1s, après avoir discuté avec des insiders et développeurs à la Gamescom 2024, il serait question d'un énorme problème de fuite de mémoire. Cela provoquerait d'importants crashes, rendant le voyage vers l'ouest façon Game Science proprement injouable sur les consoles de Microsoft. Le titre aurait ainsi échoué le test de détection de bug à deux reprises. En l'état, sa sortie sur Xbox Series est donc retardée jusqu'à ce que ce bug d'envergure soit résolu.

Une date de sortie sur Xbox Series en voyage vers l'ouest

Black Myth Wukong ne risque donc pas de compléter sa collection de plateformes de sitôt. Espérons toutefois que Game Science trouvera rapidement une solution viable, pour le bien des joueuses et joueurs Xbox Series. S'il n'a pas été précisé ce qui a provoqué ce problème de fuite de mémoire, il ne serait pas étonnant que la principale fautive soit la moins puissante et plus abordable Series S.

Le titre poussant déjà la PS5 dans ses retranchements, la fiche technique plus modeste de la petite sœur de la Series X ne doit pas bien prendre la magistrale claque portée par l'Unreal Engine 5. Puisque Microsoft insiste pour qu'un jeu soit disponible simultanément sur ses deux consoles, la sortie de Black Myth Wukong sur celles-ci pourrait arriver avec beaucoup de retard. L'avenir nous le confirmera.

