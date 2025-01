Black Myth Wukong a bien fait partie des gagnants des Game Awards 2024, mais n'a pas remporté le prix du GOTY. Une « défaite » qui est restée en travers de la gorge du studio, alors même que leur bébé a tout de même décroché les trophées du « Choix des joueurs » et celui du « Meilleur jeu d'action ». Les développeurs peuvent également se consoler avec l'énorme succès commercial de leur titre qui s'est vendu à plus de 20 millions d'exemplaires, en étant seulement disponibles sur PS5 et PC.

Black Myth Wukong n'est toujours pas disponible sur Xbox Series...

Black Myth Wukong est sorti le 19 août 2024 sur PS5 et PC, et depuis la fin d'année, une version physique PlayStation 5 est enfin disponible chez les revendeurs habituels. Les joueuses et joueurs Xbox Series X|S auront-ils un jour l'occasion d'y jouer ? Absolument. Le portage est en cours de développement chez Game Science, mais celui-ci a été reporté et depuis plusieurs mois, différentes explications sont données.

Le studio avait expliqué que la décision du retard de Black Myth Wukong sur Xbox Series X|S avait été prise pour « répondre aux normes de qualité » de Microsoft. Mais très rapidement, il y a eu un autre son de cloche de la part de la firme de Redmond qui a sous-entendu qu'il y avait une exclusivité temporaire avec PlayStation. « Nous ne pouvons pas commenter les accords conclus par nos partenaires avec d'autres détenteurs de plateformes. Mais nous pouvons confirmer que le retard n'est pas dû aux limitations qui nous ont été signalées » avait déclaré un porte-parole à Windows Central. D'habitude, lorsqu'il y a effectivement une exclusivité temporaire, celle-ci est très souvent, voire systématiquement, précisée, du moins pour les cas les plus récents.

... à cause de la Series S et non de PlayStation ?

Et justement un message du fondateur et PDG de Game Science, Yocar-Feng ji, rétablit aujourd'hui la vérité sur « l'exclusivité PlayStation ». Selon lui, si le développement de Black Myth Wukong sur Xbox Series prend du temps, c'est à cause de la Series S et de sa mémoire comme suggéré quelques mois auparavant par l'internaute eXtas1s. « Bien qu'il n'y ait pas eu de grandes surprises, je me suis senti un peu ému après avoir tous ces prix lors des Steam Awards. La seule chose qui manque, c'est la version Xbox. Ce qui semble un peu anormal mais cette mémoire partagée de 10 Go, sans quelques années d'expérience en optimisation, est vraiment difficile à maitriser ».

À plusieurs reprises, des studios se sont plaints des limitations de la Xbox Series S, et des demandes de Microsoft de faire tourner les jeux sur les deux modèles. Mais à l'inverse, d'autres semblent s'en accommoder plus facilement. Une question de curseurs sûrement, mais dans le cas de Black Myth Wukong, ça parait donc beaucoup plus compliqué et les développeurs ne souhaitent probablement pas faire de concessions. La déclaration de Game Science risque donc de jeter de l'huile sur le feu et de relancer le débat autour de ces deux consoles à la puissance bien différente.

Source : Yocar-Feng Ji.